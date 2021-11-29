В Подмосковье два человека погибли в ДТП с участием автобуса

Два человека погибли, еще двое были госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в Раменском районе Московской области. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

На трассе А-107 произошло лобовое столкновение автомобиля Renault и рейсового автобуса N30 "Нащекино - Бронницы". Водитель и пассажир иномарки погибли на месте. В автобусе пострадала беременная женщина, у которой из-за ушиба живота возникла угроза преждевременных родов, и 76-летний пенсионер, госпитализированный с сотрясением головного мозга.

На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняются обстоятельства, которые привели к аварии.