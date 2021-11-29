В Подмосковье нашли почти 500 брошенных газовых труб

Ростехнадзор обнаружил на территории Подмосковья 487 бесхозных газовых объектов. Речь идет об участках труб, иногда достаточно протяженных, накопительных пунктах, газорегуляторных узлах и прочих составляющих газового хозяйства.

"Все эти объекты входят в состав единой системы газоснабжения, через них осуществляется транспортировка топлива, вот только за их техническим состоянием должным образом никто не следит", - отмечает руководитель центрального управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Евгений Тюменцев, добавляя, что наибольшее количество подобных объектов сосредоточены в Электростали, Богородском и Сергиево-Посадском округах.

Как появляются брошенные объекты, понятно. Было предприятие - юридическое лицо, которое в свое время и за свой счет газифицировало, например, ведомственный санаторий. Потом предприятие распалось, из государственного реестра юридических лиц его исключили, а санаторий передали новому собственнику. Про то, что вместе со зданиями и бассейнами нужно передать еще и находящиеся под землей газовые трубы, никто не вспомнил. Был период, когда и закон не обязывал как-то отдельно оговаривать судьбу газопровода при смене собственника. В результате санаторий мог несколько раз сменить хозяев, а его газовое хозяйство так и продолжает номинально числиться за предприятием, которого уже давно нет. Да ладно бы речь шла только о санаториях. Но ведь и жилой фонд такой есть.

По действующему законодательству все бесхозные сети должны быть отключены от газа. Но в таком случае без отопления рискуют остаться люди, которые в появлении ничейных коммуникаций вообще никак не виноваты. Поэтому законом допускается возможность оставить все как есть, при условии, что муниципалитет, на территории которого эти сети находятся, возьмет их на свой баланс. По этому пути идет и Московская область, все выявленные Ростехнадзором бесхозные узлы и трубы будут оформляться в муниципальную собственность. Правда, процедура эта долгая, занимает примерно два года. И, как показывает практика, все это время муниципалитеты обслуживают свое будущее имущество спустя рукава.

"Мы в ближайшее время обсудим вопрос о закреплении в Кодексе об административных правонарушениях Московской области ответственности для глав муниципальных образований, которые не торопятся получать паспорта готовности таких сетей к отопительному сезону", - рассказал "РГ" председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов. Также депутаты областного парламента намерены обратиться к федеральным коллегам с законодательной инициативой, не позволяющей исключать юрлиц из государственного реестра до тех пор, пока они не передадут свои газовые сети другому лицу. Удивительно, но такого требования в законодательстве до сих пор нет.