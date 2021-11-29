В Подмосковье телефонный мошенник обманул пенсионеров на 2 миллиона рублей

Мошенник действовал по старой, проверенной схеме, о которой много раз предостерегала полиция через СМИ. Тем не менее, граждане, особенно пенсионеры, регулярно на нее попадаются.

На домашний телефон пожилой жительницы Сергиева Посада позвонила неизвестная, которая назвала себя ее дочерью. Женщина сообщила, что стала виновницей ДТП, в котором пострадал малолетний ребенок. Чтобы решить вопрос о примирении и избежать уголовной ответственности, ей якобы требовались 800 тысяч рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что пенсионерка собрала имевшиеся в доме 177 тысяч рублей и передала приехавшему вскоре курьеру, а затем с банковского вклада сняла еще 173 тысячи. Деньги она завернула в пакет и положила на заднее сиденье вызванного мошенниками такси. Только после этого женщина позвонила дочери и выяснила, что у нее все в порядке.

Одного из мошенников вычислили и задержали сотрудники уголовного розыска УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу.

Собеседники корреспондента "РГ" в полиции рассказали, что вычислили его именно по номеру такси, в которое пенсионерка положила деньги. "Пробить" телефонные номера, с которых звонят преступники, не всегда удается, так как они сразу же после звонка меняют сим-карты. А вот вычислить такси, которое было заказано в конкретный адрес по конкретному маршруту в Сергиевом Посаде, оказалось не сложно - достаточно было обратиться в транспортную компанию. После беседы с водителем и изучения записей видеокамер оперативники выяснили, кто именно забрал деньги с заднего сидения машины и расплатился за поездку.

Задержали этого человека в Белгородской области. Им оказался гражданин одного из государств ближнего зарубежья. По словам Ирины Волк, его подозревают в причастности к пяти таким аферам, в результате которого обманутые люди потеряли свыше двух миллионов рублей. Задержанный взят под стражу.