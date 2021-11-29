В Раменском из лаборатории изъяли 3 килограмма наркотиков

В Раменском городском округе в деревне Пласкинино в частном доме 41-летний житель Подмосковья организовал нарколабораторию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что в ходе осмотра жилища полицейские изъяли шесть банок и три контейнера с белым порошком, две банки с веществом растительного происхождения, различное лабораторное оборудование и прекурсоры. Всего изъято более 3 килограммов веществ. Эксперты уже установили, что порошок, находившийся в одной из банок, является наркотическим средством - мефедроном, общей массой более 600 граммов. Оставшаяся часть изъятых веществ направлена на экспертизу. Задержанный взят под стражу.