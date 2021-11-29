Видео: В курский супермаркет заехал всадник с шашкой

В поселке имени Карла Либкнехта Курской области полицию вызвали в супермаркет, куда один из местных жителей въехал верхом на лошади. До торгового зала он не добрался, а когда оказался на улице, стал разъезжать перед входом в магазин и размахивать шашкой.

Прибывшие на место полицейские задержали мужчину.

- По внешним признакам он был в состоянии опьянения, но от освидетельствования отказался. Вел себя агрессивно, - отметили в пресс-службе УМВД по Курской области. - Его доставили в отдел полиции для установления личности и обстоятельств происшествия.

Объясняя свой поступок, задержанный сказал, что "лошадь захотела хлеба, поэтому он решил предоставить ей право выбора товара из всего ассортимента".

Теперь в отношении жителя поселка составлен административный протокол за неисполнение законного требования сотрудников полиции. Мужчина задержан и ожидает решения суда. Шашку у него забрали на экспертизу, которая должна установить, является ли этот предмет холодным орудием.

Тем временем, пока курянина задерживали, лошадь убежала. В полиции отметили, что хозяин не интересовался, что произошло с животным, а полицейские уже планировали организовать розыск. Однако лошадь сама пришла домой, где ее и обнаружили приехавшие к семье правоохранители.