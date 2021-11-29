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29.11.2021,  
11:04
Текст:  Антон Валагин

Загрузку МБР "Ярс" в шахту показали на видео

Минобороны опубликовало видео загрузки в шахту межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Сложнейшую операцию провели военные Козельского соединения РВСН под Калугой.

Фото: Минобороны РФ
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56-тонную ракету длиной 22,5 метра опустили в стартовую шахту при помощи специального транспортно-загрузочного агрегата. Это полуприцеп на 16 огромных колесах, который к месту загрузки доставил танковый тягач.

Далее трейлер с ракетой, заключенной в транспортно-пусковой контейнер, отцепили от грузовика. При помощи мощных гидравлических домкратов агрегат поднялся над шахтой вертикально, затем контейнер с ракетой начал медленно опускаться на стартовую позицию.

Загрузка заняла несколько часов. В кадр попала и процедура открывания крышки пусковой шахты. Для этого член пускового расчета одновременно нажал двумя руками кнопки на своем пульте.

- Козельское соединение - первое, которое перевооружается на МБР "Ярс" шахтного базирования, - отметили в Минобороны.

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Фото: SteKrueBe/Wikimedia.org
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