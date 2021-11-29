Как Якутия развивает медицину: научные и ИТ-разработки

На ближайшее десятилетие власти Якутии сделали упор на создание пациентоориентированной экосистемы здравоохранения региона. К 2031 году Республика Саха собирается войти в "клуб 80+", состоящий из регионов с наибольшей общей продолжительностью жизни. Помимо значимых инициатив по обновлению инфраструктуры и современных подходов к здоровьесбережению, важная роль отводится развитию науки и технологий: биотехнологий, геномных исследований и ИТ-решений.

- Столкнувшись с тяжелейшими рисками и угрозами здоровью людей, мы должны сделать ответственный шаг и начать преобразования в обществе для сохранения и приумножения благополучия якутян. Нет ничего более ценного, чем жизнь человека, нет ничего важнее, чем забота о нем, - заявил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

В Якутии ведутся прорывные исследования в области медицины, где ключевую роль играет научно-образовательный центр "Север: территория устойчивого развития" - победитель всероссийского конкурсного отбора. Лаборатории "Севера" использует Арктический инновационный центр Северо-Восточного федерального университета (СВФУ). Медицинские проекты с потенциалом масштабирования создаются на площадках технопарка "Якутия" и ИТ-парка "Якутск".

Наукоемкие проекты СВФУ

Фото: Пресс-служба СВФУ

- В СВФУ проводятся фундаментальные и прикладные научные исследования в области генетики и физиологии человека, медицинских биотехнологий. Некоторые из них имеют практическое значение для здравоохранения, например, создание новых биомедицинских клеточных продуктов, диагностических приборов, композитных материалов для трансплантации и так далее. В настоящее время на этапах лабораторного прототипирования находятся такие разработки, как диагностический биочип генетических заболеваний, экстракорпоральная биоискусственная печень, композитный дермальный эквивалент, искусственная кость, мультивалентная онковакцина, - поделился директор Арктического инновационного центра СВФУ Иван Троев.

Фото: Пресс-служба СВФУ

Ученые СВФУ разрабатывают биоразлагаемый и биосовместимый материал, который можно применять при пересадке кожи. Сегодня специалисты работают над матрицами для заменителей кожи человека на основе полилактида. Материал не вызывает аллергию и не требует повторного нанесения при операции, поэтому ткани заживают без рубцов. Кроме того, он выдерживает температуру 170-220 градусов и полностью приживается в организме в течение 6-18 месяцев.

- Проще говоря, это пленки, куда насаживают фибробласты - клетки соединительной ткани организма. Дермальные эквиваленты применяются для заживления различных ран, например, ожоговых, - объяснила исследователь лаборатории Нина Тимофеева.

Посредством экструзии и 3D-печати ученые создают из полилактида пленки различной толщины - от 100 до 200 мкм. Планируется заявка на патент на способ получения матриц для дермальных эквивалентов на основе полилактида. В России подобными исследованиями занимаются в Санкт-Петербурге и Томске.

Сейчас пленочный материал проходит испытания на клеточных моделях с применением дермальных фибробластов человека.

В СВФУ создан уникальный рецепт нового композитного материала, схожего с человеческой костью по плотности, упругости и прочности. Ученые использовали полилактид и гидроксиапатит в оптимальной пропорции, что позволяет пластичному материалу без потерь проходить через сопло 3D-принтера. Благодаря этому можно создавать любые модели, которые геометрически сочетаются с поверхностями травмированных костей. Технология может быть использована и в травматологии, и в челюстно-лицевой и пластической хирургии.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Систему экстракорпоральной очистки и обогащения крови разрабатывают специалисты Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Технология предназначена для максимально возможного замещения биологической функции печени у пациентов с необратимой печеночной недостаточностью, которым показана трансплантация органа как единственно возможный метод радикального лечения.

- Проект находится на стадии НИОКТР, разрабатывается лабораторный функциональный образец. Экспериментально достигнуты оптимальные и максимально эффективные параметры. Решаются технические вопросы стабилизации системы для доклинических исследований, - рассказал научный сотрудник лаборатории клеточных технологий и регенеративной медицины университета Иван Троев.

По его словам, суть технологии заключается в непрямом взаимодействии плазмы крови с культивированными в лаборатории гепатоцитами - клетками печени, которые участвуют в синтезе и хранении белков, трансформации углеводов и других процессах. Взаимодействие происходит в специальной сети полупроницаемых мембран, конструктивно повторяющей физиологическую схему потоков крови в печеночной дольке.

Фото: Пресс-служба СВФУ

Генетики СВФУ более 20 лет собирали базу по наследственным мутациям якутской этнической группы населения республики. В 2017 году в учебно-научной лаборатории "Геномная медицина" представили биочип для быстрого диагностического тестирования пяти наследственных заболеваний, распространенных в Якутии. Работа была выполнена в рамках федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2021 годы".

Специалисты лаборатории утверждают, что инновационная методика позволяет по капле крови пациента всего за четыре часа выявить мутации, которые вызывают такие болезни, как 3-М синдром, SOPH-синдром, тирозинемию, метгемоглобинемию и врожденную несиндромальную глухоту.

В рамках проектного портфеля НОЦ "Север" сейчас находится разработка биочипа с возможностью диагностики еще двух наследственных заболеваний, кроме перечисленных пяти. Одно - совершенно новое, вошедшее в международную базу наследственных заболеваний как мукополисахаридоз-плюс синдром. Внешне биочип выглядит как стеклянный слайд, на который нанесены генетические маркеры. Информация, которую выдает биочип, может быть включена в индивидуальный генетический паспорт.

В сентябре 2021 года исследователи СВФУ начали создание регистра и биобанка наследственных заболеваний народов Арктики. Собранные материалы станут основой для изучения генофонда народов северо-востока России и Арктики. В рамках проекта также будет проходить разработка и внедрение программы скрининга семи распространенных на территории Якутии генетических заболеваний с использованием современных методов диагностики.

Резиденты ИТ-парка для Якутии и зарубежья

Фото: Технопарк "Якутия"

Медицинские проекты получают различные виды поддержки в ИТ-парке "Якутск". Для них действует льготная аренда, им оказывают помощь с сертификацией и получением патентов, регистрацией торговой марки, маркетинговыми исследованиями.

По словам министра инноваций Якутии Анатолия Семенова, пандемия COVID-19 показала, что стартапы Якутии способны быстро реагировать на внешние вызовы. Это удалось в том числе благодаря эффективно работающей инновационной инфраструктуре. Стартапы ИТ-парка "Якутск" откликались на запросы общества и различных структур. Медицинские решения резидентов востребованы в Якутии, также ими интересуются зарубежные акселераторы. Так, модуль диагностики компании "Сайберия" используют в Якутии и планируют вывести на рынки Азии и Северной Америки. Проект PocketMedic ("Карманный доктор") от компании Mondino technologies участвует в преакселераторе Starta Accelerator Bootcamp Yakutia, который готовит проекты для выхода на рынки США.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Разработка резидента ИТ-парка "Якутск", участника акселератора "Б8" компании "Сайберия" позволяет автоматизировать процессы распознавания патологии на медицинских изображениях (снимках КТ) с помощью ИИ. Система за 15 секунд выявляет поражения легких и признаки вирусной пневмонии COVID-19.

По словам сооснователя проекта Афанасия Аргунова, точность исследований органов грудной клетки составляет 96 процентов. В то время как в обычных условиях в поликлинике на расшифровку каждого КТ-исследования врачу требуется не менее 30-40 минут. Технология позволяет снизить нагрузку на врачей, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации, облегчает им работу и помогает сохранить сотни жизней. Решением пользуются четыре медицинских учреждения Якутии. Система уже обработала более 15 тысяч томограмм легких.

В 2021 году компания создала модуль автоматизированного обнаружения признаков острого нарушения мозгового кровообращения - ишемического и геморрагического инсультов. Модуль диагностики инсульта от "Сайберии" позволяет значительно сократить время на выявление болезни и своевременно назначить лечение. Точность сегментации снимков головного мозга составляет 98,5 процента.

Комплекс программ "Сайберии" вошел в список "Лучших ИТ-решений для здравоохранения 2021" на крупнейшем международном конгрессе "Информационные технологии в медицине". Разработками "Сайберии" заинтересовались зарубежные партнеры из Европы, Канады и Тайваня. Компания готовится к выходу на рынки этих стран. Сейчас система проходит тестирование в Хорватии.

Фото: Пресс-служба правительства Республики Саха (Якутия)

Резидент ИТ-парка "Якутск" компания Mondino technologies создала несколько проектов для медицинской сферы. Один из них - масштабный скрининг ранней диагностики онкологических заболеваний - Онкопоисксаха.рф, запущенный совместно со специалистами онкологического диспансера.

Этот уникальный проект направлен на раннее выявление шести основных видов онкопатологии, которые являются наиболее распространенными причинами смерти жителей республики: злокачественные новообразования легкого, печени, молочной железы, толстого кишечника, шейки матки, предстательной железы. Их суммарная доля в общей структуре смертности населения региона от онкозаболеваний составляет 50,5 процента.

Онкопоисксаха.рф - это интернет-ресурс, где можно пройти анкетирование. Если выявлен риск заболевания раком, человеку предлагается пройти дополнительный осмотр в Якутском республиканском онкологическом диспансере. Уже 26 тысяч пользователей зарегистрировались на сайте и более 10 тысяч прошли анкетирование и получили консультацию, а свыше семи тысяч обследованы.

Фото: Пресс-служба компании Mondino technologies

Еще один проект компании Mondino technologies - мобильное приложение PocketMedic ("Карманный доктор") - позволяет контролировать регулярность приема лекарств и получать врачебные консультации в специальном чате. Сервис PocketMedic поможет найти информацию о лекарствах, выявить последствия их взаимодействия, разобраться с инструкцией по применению и предложит подходящие аналоги.

Справочник "Карманный доктор" включает около 10 тысяч наименований лекарственных средств и 600 тысяч их взаимодействий. Приложение подсказывает, где можно купить лекарства. Есть и функция медтрекера: за пациентом может следить его родственник или волонтер. Им приходят уведомления о пропуске приема лекарств.

В планах компании - добавить сервис видеоконференций для общения с врачом, используя средства персонализированной медицины. Стартап стал финалистом якутского акселератора "Б8" и получил финансирование в размере 1,65 миллиона рублей. Сейчас PocketMedic участвует в преакселераторе Starta Accelerator Bootcamp Yakutia, в рамках которого проекты готовят к выходу на рынки США.