Минтранс: Ситуация с задержками грузов на Дальнем Востоке близка к разрешению

Ситуация с контейнерными перевозками на Дальнем Востоке близка к нормализации, сообщил министр транспорта Виталий Савельев. Ранее в регионах столкнулись с серьезными задержками при доставке грузов через морские порты, проблема рассматривалась на совещании у президента, и была поставлена задача быстрее навести порядок.

"Провозной способности грузов по железной дороге силами ОАО "РЖД" достаточно. Мощности портов позволяют обрабатывать все грузы каботажных направлений", - заявил глава Минтранса. В оперативные сроки были вывезены все накопившиеся социально значимые грузы. Все вновь прибывающие социальные грузы незамедлительно отправляются в порты, доложил Савельев. Вывезены скопившиеся в терминалах Приморского края генеральные грузы.

По словам министра, проблема носила глобальный характер. Международный логистический кризис, возникший в пандемию, и последовавший за этим отложенный спрос на грузоперевозки привели к тому, что в морских портах Дальнего Востока резко возросла нагрузка. "Повысившийся спрос на суда-контейнеровозы привел к значительному удорожанию фрахта - цены поднялись в 2,5 раза, - сказал министр транспорта. - Судоходные компании потеряли возможность оперативно привлекать дополнительные суда для снятия пиковых нагрузок".

Чтобы не допустить сбоев в будущем, Минтранс подготовил ряд предложений по изменению законодательства. Поправки в федеральный закон о морских портах обяжут операторов морских терминалов в приоритетном порядке обрабатывать социально значимые грузы. Администрации морских портов будут наделены функциями мониторинга нахождения и движения грузов, а операторы будут обязаны информировать их о поступлении и убытии таких грузов.

Для бесперебойных поставок грузов в труднодоступные регионы Дальнего Востока и Арктической зоны предлагается внести изменения в Кодекс торгового мореплавания. "Мы обяжем линейных морских перевозчиков обеспечивать приоритетную перевозку социально значимых грузов по заявкам субъектов Российской Федерации", - заявил Виталий Савельев.