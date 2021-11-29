На Чукотке завели уголовное дело после пожара в жилом доме

Уголовное дело о халатности возбуждено после пожара в чукотском селе Нунлигран по результатам прокурорской проверки. В результате происшествия погибли женщина и двое ее детей.

Трагедия произошла 6 ноября. Как установили прокуроры Провиденского района, жителям вовремя не сообщили о ЧП - не работала система оповещения.

В ходе проверки нашли и множество других нарушений. Так бороться с огнем специалистам пришлось без касок, термостойких сапог и другой спецодежды. Все спецсредства в момент происшествия были заперты в административном здании поселения, куда невозможно зайти после шести вечера. Ближайший источник, откуда пожарные могли своевременно набрать воду, находился за пределами села, более чем в 200 метрах от горевшего дома. А само здание, где произошло возгорание, непригодно для жизни, его давно признали аварийным и должны был расселить. Но никаких действий для этого не предпринималось.

"Расследование уголовного дела, а также вопросы восстановления прав других жильцов при решении вопроса о переселении их из аварийного жилья находятся на контроле прокурора округа", - сообщили в пресс-службе ведомства.