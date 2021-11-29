На Хабаровский край обрушатся снегопады и метели

В понедельник спасатели распространили экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Хабаровском крае. На регион вновь надвигается с юга мощный циклон.

По прогнозам синоптиков, атмосферный вихрь затронет большую часть территории края. Днем 1 декабря он начнет оказывать свое влияние на южные районы (Бикинский, Вяземский и район имени Лазо), а затем распространится на центральные и северные (Хабаровский, Нанайский, Комсомольский, Амурский, Солнечный, Советско-Гаванский, Ванинский, Ульчский и Николаевский). Здесь пройдут снегопады, местами очень сильные, возможна метель. Скорость ветра составит 18-23 метра в секунду, при порывах - 25-27 м/с.

В Хабаровске пик непогоды придется на среду. В городе также прогнозируется сильный снег, который будет сопровождаться северо-восточным ветром. На дорогах возможно образование гололеда и снежного наката.

"Из-за ухудшения погодных условий повышаются риски нарушений на объектах энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации в связи с отключением источников энергоснабжения, перехлестом и обрывом проводов. Также возможны нарушения в работе объектов ЖКХ, - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Жителям спасатели советуют по возможности оставаться дома.