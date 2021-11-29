Школьников Владивостока переведут на удаленку из-за циклона

Во вторник в школах Владивостока на период непогоды вводят дистанционное обучение. Для удобства родителей детсады будут принимать детей до 9 утра, сообщает пресс-служба администрации города.

Это связано с приближением циклона, который принесет в регион сильные снегопады и метели. Как ранее заявлял глава Примгидромета Борис Кубай, завтра Владивосток может встретиться с настоящей стихией.

В столице Приморья уже объявлен режим повышенной готовности. По прогнозам, циклон будет бушевать 30 ноября и 1 декабря. Жителям и гостям Владивостока рекомендуется быть предельно осторожными и по возможности оставаться дома. И уж точно не выезжать на дороги на личных автомобилях.