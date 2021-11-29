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29.11.2021 06:42
Рубрика: Происшествия

В больнице Владивостока скончался восьмилетний мальчик

Текст: Ольга Журман

Прокуратура, следственные органы и минздрав Приморского края начали проверку по факту смерти в больнице Владивостока восьмилетнего ребенка, сообщается на сайте прокуратуры региона.

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О трагедии в соцсетях написала его сестра. По версии родственницы, у мальчика заболел живот, "скорая" привезла его в краевую детскую клиническую больницу № 1, а оттуда ребенка отправили в инфекционную больницу. Везти брата в тяжелом состоянии на другой конец города девушке пришлось самой. Мальчику ставили капельницы, хотя мать умоляла отправить его в реанимацию.

На следующий день ребенка вновь увезли на "скорой" в детскую клиническую больницу, положили в реанимацию. "Заверили, что станет лучше, что они его спасут, сделают переливание крови. Переливания не было, в 9.00 его подключили к ИВЛ, в 2.00 он скончался", - написала девушка.

"В настоящее время следственными органами проводятся мероприятия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего", - сообщает прокуратура Приморья.

По результатам проверки надзорное ведомство даст оценку качеству, полноте и своевременности оказания медицинской помощи ребенку.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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