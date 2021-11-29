В Хабаровском крае могут объявить двухнедельный карантин из-за COVID-19

Власти Хабаровского края не исключают, что в регионе будут введены каникулы минимум на две недели в случае ухудшения эпидситуации по COVID-19. Об этом заявил зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

По словам Никонова, с июля этого года заболеваемость COVID-19 в крае ни разу не замедлила рост, а за последние месяцы ее показатели увеличились вдвое, несмотря на введенные ограничения.

"Принятые ограничительные меры значимого результата не принесли в виду их халатного исполнения: ночные клубы продолжают работать, несмотря на запрет, в торговых центрах QR-коды просят показать далеко не каждого покупателя. Только за прошедшую неделю выявлено свыше 200 нарушений. Между тем в том числе от бизнеса зависит сегодня, как будет дальше развиваться эпидемиологическая ситуация", - отметил Евгений Никонов и потребовал от бизнеса более ответственного отношения к ограничительным мерам.

Сегодня Хабаровский край занимает первое место в ДФО по приросту суточной заболеваемости. Коечный фонд загружен более чем на 90 процентов, и возможности разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом нет.

По данным краевого минздрава, 1520 пациентов находятся на ежедневной кислородной поддержке, 82 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.