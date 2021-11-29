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Рубрика: Власть

Депутаты Якутии выступили за ввод добычи бивней мамонта в правовое поле

Текст: Инесса Доценко
В Государственном Собрании Республики Саха (Ил Тумэн) обсудили, как восполнить пробелы в федеральном законодательстве, касающемся госрегулирования добычи и оборота бивней мамонта. Темой очередных парламентских слушаний стала необходимость легализации сбора ископаемого ресурса и организации торговых площадок по его продаже, а также установления соответствующих налоговых платежей.

- Эти вопросы необходимо решить в ближайшее время. В конечном итоге нужно легализовать как добычу бивней мамонта, так и его реализацию, тем самым обеспечить прозрачность и легальность уникального вида деятельности, - подчеркнул председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии Сахамин Афанасьев.

Фото: iStock
В Якутии появится Всемирный центр мамонта

Ископаемые остатки мамонтовой фауны - это особый природный ресурс северной республики, известный далеко за пределами России. Спрос на бивни мамонта "подогрет" международным запретом на торговлю слоновой костью. Более 80 процентов ценного сырья сосредоточено на территории Якутии. Предполагается, что потенциал крупнейшей в мире Северо-Якутской костеносной провинции - 500 тысяч тонн мамонтового бивня. Сотни лет местное население, в том числе коренные малочисленные народы Севера, ведут промысел мамонтовой кости, а ее сбор является, по существу, традиционным природопользованием.

Между тем в нашей стране правовое регулирование добычи, рационального использования и реализации ископаемых остатков мамонтовой фауны явно недостаточное. Закон "О недрах" установил основы предоставления этого ресурса в пользование для сбора минералогических, палеонтологических и других геологических коллекционных материалов. Но сейчас под видом такого сбора ведется настоящая промышленная добыча.

Так почему бы ее не узаконить и не ввести в правовые рамки? В Госдуме с прошлого года рассматривают разработанный парламентом Якутии законопроект о признании бивней мамонта не только музейными ценностями, но и поделочным материалом. Документ предлагает отнести к участкам недр местного значения территории, где ведут сбор остатков мамонтовой фауны, установить контроль за этой деятельностью, вывести ее из теневого оборота и организовать реализацию сырья на торгах.

Согласно информации министерства промышленности и геологии Якутии, ежегодно на территории республики добывают порядка 122 тонн остатков мамонтовой фауны, из которых 96 процентов приходится на бивни. В регионе действует 786 лицензий на сбор мамонтовой фауны, выданные 117 недропользователям.

Фото: iStock
В Якутии нашли 70-килограммовый бивень мамонта

Но далеко не всегда добыча происходит по лицензии или по установленным ею правилам. Как сообщил министр промышленности и геологии Максим Терещенко, зачастую при сборе бивней мотопомпами размывают вечно­мерзлые грунты. При этом смывается плодородный слой почвы, разрушается береговая линия, загрязняются водные объекты, нарушается природный ландшафт. Такой способ, конечно, является незаконным.

Проконтролировать участки сбора мамонтовой кости сложно из-за их удаленности: на большинство территорий можно попасть только с помощью авиации. Кроме того, причиной практически беспрепятственной добычи становится низкая степень ответственности. В большинстве случаев правонарушители - это физические лица. Штраф за незаконный сбор для них составляет от 3 до 5 тысяч рублей, и он несоизмерим с прибылью от реализации бивней.

Подытоживая итоги парламентских слушаний, Сахамин Афанасьев отметил, что важно использование мамонтовой фауны как узнаваемого образа для продвижения позитивного имиджа республики в России и за рубежом. По его словам, развитие косторезного искусства в Якутии нужно направить в цивилизованное русло, то есть разрешить использование бивней мамонта в качестве сырья. Необходимо и продолжение научных исследований мамонтовой фауны.

С учетом высказанных мнений и предложений участники парламентских слушаний приняли проект рекомендаций. Они будут утверждены на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) в декабре 2021 года.

Кстати

В Якутии анонсировано строительство Всемирного центра мамонта, где будут размещены научно-лабораторный комплекс, криохранилище мамонтовой фауны, музейно-экспозиционный комплекс и научно-исследовательский полигон "Парк Ледникового периода", на базе которого планируют воссоздать эпоху мамонтов в естественных условиях.

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