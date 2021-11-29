В Якутии внедрили систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

В парламенте Якутии на расширенном заседании постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости рассмотрели реализацию мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами.

Создавать правовую базу в сфере социальной поддержки граждан старшего поколения в Якутии начали несколько лет назад. В 2017 году правительство Республики Саха утвердило план мероприятий по реализации Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года.

А в 2018 году вступил в силу региональный закон "О комплексной медико-социальной помощи гражданам старшего поколения в Республике Саха (Якутия)", предусматривающий первые шаги к внедрению системы долговременного ухода: развитие гериатрической службы, создание межведомственных бригад с участием гериатров и социальных служб, а также формирование единого реестра граждан, нуждающихся в долговременной помощи.

Потом был запущен региональный проект "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения" в рамках федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография".

В конце 2019 года распоряжением Правительства РС (Я) был утвержден региональный План мероприятий ("дорожная карта") "Комплекс мер по созданию и внедрению системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами в Республике Саха (Якутия) на 2020-2022 годы". Документ предусматривал приведение в соответствие нормативных актов, создание в республике единой информационной системы, запуск пилотного проекта, повышение квалификации и подготовка лиц, осуществляющих уход, совершенствование предоставления социальных услуг, развитие и поддержку семейного ухода.

Пилотными территориями по внедрению системы долговременного ухода в республике выступают пять муниципальных образований: город Якутск, а также Хангаласский, Вилюйский, Верхнеколымский и Булунский районы.

"На сегодняшний день по всей республике в сети организаций социального обслуживания - 27,5 единиц сиделок (помощников по уходу) в четырех учреждениях. И это только начало и самый минимум, который мы сделали на данный момент", - отметила министр труда и социального развития РС (Я) Елена Волкова.

По предварительным расчетам для граждан, которые признаны нуждающимися в уходе и которые на данный момент обслуживаются только на дому, потребуется не менее 200 штатных единиц. В Республике Саха проводится обучение специалистов при участии Благотворительного фонда "Старость в радость" и Ассоциации профессиональных участников системы долговременного ухода.

По словам и.о. министра здравоохранения РС (Я) Лены Афанасьевой, пилотными медицинскими организациями, участвующими в организации системы долговременного ухода, стали Республиканская клиническая больница № 3 и медицинский центр города Якутска. Утверждены штатные расписания с организацией службы паллиативной помощи. В 2019-2020 годах медперсонал прошел обучение по паллиативной медицинской помощи. За 10 месяцев 2021 года было проведено 4,8 тысячи посещений, в том числе на дому 1,3 тысячи. Выездные бригады посетили подопечных 1,5 тысячи раз.

В РКБ № 3 открыто отделение сестринского ухода для взрослых на 15 коек. Совместно с АНО "ДолгоЖить" медучреждение реализует социальный проект "Школа домашнего ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, утратившими способность к самообслуживанию".

Приоритетной является работа с приемными семьями для пожилых и инвалидов, которая развивается в республике с 2013 года. Всего создано порядка 230 приемных семей.

"Эта технология помогает ликвидировать очередь в дома-интернаты. Данное направление мы активно пропагандируем, и просим присоединиться к нему всех желающих, - отметила глава министерства труда и социального развития РС (Я). - В год в среднем мы получаем 20 заявлений на организацию приемных семей. Хотелось бы увеличить их количество".

Альтернативой для стационарных учреждений по уходу стала технология сопровождаемого проживания для инвалидов. Она в пилотном режиме впервые запущена в этом году. В Якутске создано отделение сопровождаемого проживания людей с ментальными заболеваниями.

По словам Елены Волковой, развиваются технологии активного долголетия. Это формы дневного пребывания, где люди старшего поколения могут получить комплекс медико-социальных услуг.

"Очередность стараемся закрывать в частности привлечением организаций негосударственного сектора. Сегодня деятельность осуществляют семь частных пансионатов на 200 человек", - уточнила министр.

Как сообщила Лена Афанасьева, в период пандемии медицинская помощь для старшего поколения оказывалась в плановом режиме. По данным на 30 сентября 2021 года диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли 36 тысяч 977 человек старшего трудоспособного населения.

По итогам рассмотрения реализации мероприятий по внедрению системы долговременного ухода за гражданами старшего поколения и инвалидами в Якутии будет подготовлен проект решения комитета по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости, куда включат предложение депутата Елены Голомаревой о создании центров для постковидной реабилитации в районах республики.