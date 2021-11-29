За сутки в России подтверждено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 3434
- 2 Московская область 2236
- 3 Санкт-Петербург 2181
- 4 Самарская область 941
- 5 Воронежская область 751
- 6 Нижегородская область 717
- 7 Свердловская область 714
- 8 Красноярский край 706
- 9 Пермский край 692
- 10 Краснодарский край 682
- 11 Республика Башкортостан 665
- 12 Челябинская область 655
- 13 Ростовская область 655
- 14 Саратовская область 615
- 15 Иркутская область 598
- 16 Омская область 584
- 17 Хабаровский край 579
- 18 Алтайский край 521
- 19 Ставропольский край 480
- 20 Республика Крым 478
- 21 Ульяновская область 461
- 22 Приморский край 459
- 23 Волгоградская область 450
- 24 Архангельская область 399
- 25 Новосибирская область 393
- 26 Липецкая область 392
- 27 Вологодская область 383
- 28 Ленинградская область 381
- 29 Кемеровская область 378
- 30 Тверская область 377
- 31 Пензенская область 373
- 32 Белгородская область 343
- 33 Оренбургская область 342
- 34 Забайкальский край 340
- 35 Смоленская область 334
- 36 Курская область 319
- 37 Тюменская область 315
- 38 Владимирская область 313
- 39 Орловская область 312
- 40 Республика Коми 307
- 41 Удмуртская Республика 294
- 42 Калининградская область 288
- 43 Новгородская область 286
- 44 Ярославская область 278
- 45 Брянская область 258
- 46 Амурская область 257
- 47 Кировская область 257
- 48 Республика Саха (Якутия) 254
- 49 Томская область 252
- 50 Тульская область 251
- 51 Астраханская область 249
- 52 Республика Татарстан 248
- 53 Республика Бурятия 236
- 54 Рязанская область 234
- 55 Мурманская область 233
- 56 Ханты-Мансийский автономный округ 232
- 57 Республика Карелия 225
- 58 Псковская область 214
- 59 Севастополь 212
- 60 Ивановская область 209
- 61 Тамбовская область 207
- 62 Калужская область 204
- 63 Курганская область 198
- 64 Костромская область 188
- 65 Республика Дагестан 187
- 66 Республика Хакасия 167
- 67 Республика Мордовия 159
- 68 Республика Чувашия 155
- 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
- 70 Республика Марий Эл 123
- 71 Сахалинская область 113
- 72 Кабардино-Балкарская Республика 111
- 73 Чеченская Республика 99
- 74 Республика Адыгея 94
- 75 Республика Северная Осетия-Алания 89
- 76 Карачаево-Черкесская Республика 81
- 77 Республика Ингушетия 78
- 78 Республика Тыва 56
- 79 Камчатский край 46
- 80 Еврейская автономная область 40
- 81 Магаданская область 35
- 82 Республика Алтай 33
- 83 Республика Калмыкия 28
- 84 Ненецкий автономный округ 10
- 85 Чукотский автономный округ 5
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 604 233 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Калмыкия 0,08%
- 2. Республика Алтай 0,14%
- 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,18%
За последние сутки подтверждено 1 209 смертей:
- Москва 93
- Санкт-Петербург 66
- Московская область 58
- Краснодарский край 41
- Ростовская область 40
- Ставропольский край 39
- Воронежская область 36
- Волгоградская область 35
- Нижегородская область 35
- Свердловская область 34
- Республика Башкортостан 32
- Красноярский край 31
- Челябинская область 30
- Самарская область 29
- Иркутская область 28
- Владимирская область 26
- Пермский край 26
- Республика Крым 23
- Пензенская область 23
- Тюменская область 22
- Алтайский край 22
- Республика Чувашия 20
- Брянская область 19
- Саратовская область 19
- Рязанская область 18
- Ульяновская область 15
- Липецкая область 14
- Ивановская область 13
- Вологодская область 13
- Оренбургская область 13
- Новосибирская область 13
- Омская область 12
- Тульская область 11
- Республика Татарстан 10
- Ханты-Мансийский автономный округ 10
- Забайкальский край 10
- Белгородская область 9
- Тамбовская область 9
- Калининградская область 9
- Республика Марий Эл 9
- Удмуртская Республика 9
- Тверская область 8
- Новгородская область 8
- Севастополь 8
- Кабардино-Балкарская Республика 8
- Республика Бурятия 8
- Мурманская область 7
- Республика Дагестан 7
- Республика Северная Осетия - Алания 7
- Хабаровский край 7
- Курская область 6
- Орловская область 6
- Смоленская область 6
- Ярославская область 6
- Архангельская область 6
- Ленинградская область 6
- Астраханская область 6
- Республика Мордовия 6
- Курганская область 5
- Республика Тыва 5
- Республика Хакасия 5
- Республика Саха (Якутия) 5
- Республика Карелия 4
- Псковская область 4
- Карачаево-Черкесская Республика 4
- Ямало-Ненецкий автономный округ 4
- Приморский край 4
- Кемеровская область 3
- Томская область 3
- Амурская область 3
- Сахалинская область 3
- Калужская область 2
- Костромская область 2
- Республика Калмыкия 2
- Республика Ингушетия 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Еврейская автономная область 2
- Республика Адыгея 1
- Республика Алтай 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 273 964 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 700 человек:
- Москва 3703
- Московская область 1623
- Челябинская область 1474
- Самарская область 946
- Санкт-Петербург 926
- Краснодарский край 865
- Нижегородская область 760
- Красноярский край 699
- Республика Башкортостан 667
- Пермский край 633
- Ростовская область 629
- Хабаровский край 506
- Республика Крым 498
- Алтайский край 498
- Ульяновская область 490
- Свердловская область 482
- Волгоградская область 463
- Пензенская область 461
- Калининградская область 447
- Севастополь 424
- Ленинградская область 422
- Саратовская область 421
- Смоленская область 414
- Тверская область 366
- Вологодская область 345
- Брянская область 342
- Воронежская область 337
- Оренбургская область 293
- Псковская область 265
- Кемеровская область 253
- Тульская область 242
- Тюменская область 241
- Ханты-Мансийский автономный округ 240
- Республика Карелия 237
- Рязанская область 230
- Курская область 228
- Ярославская область 227
- Орловская область 225
- Новгородская область 218
- Архангельская область 212
- Ставропольский край 210
- Республика Дагестан 206
- Удмуртская Республика 201
- Забайкальский край 196
- Астраханская область 191
- Республика Бурятия 186
- Липецкая область 182
- Костромская область 181
- Владимирская область 176
- Мурманская область 158
- Ивановская область 156
- Калужская область 151
- Томская область 149
- Республика Саха (Якутия) 149
- Кировская область 147
- Курганская область 137
- Республика Чувашия 133
- Омская область 128
- Амурская область 127
- Приморский край 124
- Республика Мордовия 123
- Тамбовская область 110
- Кабардино-Балкарская Республика 98
- Чеченская Республика 98
- Сахалинская область 98
- Республика Северная Осетия - Алания 91
- Республика Марий Эл 88
- Республика Хакасия 76
- Иркутская область 71
- Республика Ингушетия 63
- Новосибирская область 60
- Республика Тыва 59
- Республика Татарстан 58
- Карачаево-Черкесская Республика 57
- Ямало-Ненецкий автономный округ 47
- Республика Алтай 45
- Еврейская автономная область 44
- Республика Адыгея 35
- Магаданская область 35
- Белгородская область 31
- Камчатский край 28
- Республика Калмыкия 25
- Ненецкий автономный округ 9
- Чукотский автономный округ 8
- Республика Коми 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 295 811.