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29.11.2021 11:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 3434
  • 2 Московская область 2236
  • 3 Санкт-Петербург 2181
  • 4 Самарская область 941
  • 5 Воронежская область 751
  • 6 Нижегородская область 717
  • 7 Свердловская область 714
  • 8 Красноярский край 706
  • 9 Пермский край 692
  • 10 Краснодарский край 682
  • 11 Республика Башкортостан 665
  • 12 Челябинская область 655
  • 13 Ростовская область 655
  • 14 Саратовская область 615
  • 15 Иркутская область 598
  • 16 Омская область 584
  • 17 Хабаровский край 579
  • 18 Алтайский край 521
  • 19 Ставропольский край 480
  • 20 Республика Крым 478
  • 21 Ульяновская область 461
  • 22 Приморский край 459
  • 23 Волгоградская область 450
  • 24 Архангельская область 399
  • 25 Новосибирская область 393
  • 26 Липецкая область 392
  • 27 Вологодская область 383
  • 28 Ленинградская область 381
  • 29 Кемеровская область 378
  • 30 Тверская область 377
  • 31 Пензенская область 373
  • 32 Белгородская область 343
  • 33 Оренбургская область 342
  • 34 Забайкальский край 340
  • 35 Смоленская область 334
  • 36 Курская область 319
  • 37 Тюменская область 315
  • 38 Владимирская область 313
  • 39 Орловская область 312
  • 40 Республика Коми 307
  • 41 Удмуртская Республика 294
  • 42 Калининградская область 288
  • 43 Новгородская область 286
  • 44 Ярославская область 278
  • 45 Брянская область 258
  • 46 Амурская область 257
  • 47 Кировская область 257
  • 48 Республика Саха (Якутия) 254
  • 49 Томская область 252
  • 50 Тульская область 251
  • 51 Астраханская область 249
  • 52 Республика Татарстан 248
  • 53 Республика Бурятия 236
  • 54 Рязанская область 234
  • 55 Мурманская область 233
  • 56 Ханты-Мансийский автономный округ 232
  • 57 Республика Карелия 225
  • 58 Псковская область 214
  • 59 Севастополь 212
  • 60 Ивановская область 209
  • 61 Тамбовская область 207
  • 62 Калужская область 204
  • 63 Курганская область 198
  • 64 Костромская область 188
  • 65 Республика Дагестан 187
  • 66 Республика Хакасия 167
  • 67 Республика Мордовия 159
  • 68 Республика Чувашия 155
  • 69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132
  • 70 Республика Марий Эл 123
  • 71 Сахалинская область 113
  • 72 Кабардино-Балкарская Республика 111
  • 73 Чеченская Республика 99
  • 74 Республика Адыгея 94
  • 75 Республика Северная Осетия-Алания 89
  • 76 Карачаево-Черкесская Республика 81
  • 77 Республика Ингушетия 78
  • 78 Республика Тыва 56
  • 79 Камчатский край 46
  • 80 Еврейская автономная область 40
  • 81 Магаданская область 35
  • 82 Республика Алтай 33
  • 83 Республика Калмыкия 28
  • 84 Ненецкий автономный округ 10
  • 85 Чукотский автономный округ 5

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 604 233 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Калмыкия 0,08%
  • 2. Республика Алтай 0,14%
  • 3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,18%
За последние сутки подтверждено 1 209 смертей:
  • Москва 93
  • Санкт-Петербург 66
  • Московская область 58
  • Краснодарский край 41
  • Ростовская область 40
  • Ставропольский край 39
  • Воронежская область 36
  • Волгоградская область 35
  • Нижегородская область 35
  • Свердловская область 34
  • Республика Башкортостан 32
  • Красноярский край 31
  • Челябинская область 30
  • Самарская область 29
  • Иркутская область 28
  • Владимирская область 26
  • Пермский край 26
  • Республика Крым 23
  • Пензенская область 23
  • Тюменская область 22
  • Алтайский край 22
  • Республика Чувашия 20
  • Брянская область 19
  • Саратовская область 19
  • Рязанская область 18
  • Ульяновская область 15
  • Липецкая область 14
  • Ивановская область 13
  • Вологодская область 13
  • Оренбургская область 13
  • Новосибирская область 13
  • Омская область 12
  • Тульская область 11
  • Республика Татарстан 10
  • Ханты-Мансийский автономный округ 10
  • Забайкальский край 10
  • Белгородская область 9
  • Тамбовская область 9
  • Калининградская область 9
  • Республика Марий Эл 9
  • Удмуртская Республика 9
  • Тверская область 8
  • Новгородская область 8
  • Севастополь 8
  • Кабардино-Балкарская Республика 8
  • Республика Бурятия 8
  • Мурманская область 7
  • Республика Дагестан 7
  • Республика Северная Осетия - Алания 7
  • Хабаровский край 7
  • Курская область 6
  • Орловская область 6
  • Смоленская область 6
  • Ярославская область 6
  • Архангельская область 6
  • Ленинградская область 6
  • Астраханская область 6
  • Республика Мордовия 6
  • Курганская область 5
  • Республика Тыва 5
  • Республика Хакасия 5
  • Республика Саха (Якутия) 5
  • Республика Карелия 4
  • Псковская область 4
  • Карачаево-Черкесская Республика 4
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 4
  • Приморский край 4
  • Кемеровская область 3
  • Томская область 3
  • Амурская область 3
  • Сахалинская область 3
  • Калужская область 2
  • Костромская область 2
  • Республика Калмыкия 2
  • Республика Ингушетия 2
  • Чеченская Республика 2
  • Кировская область 2
  • Еврейская автономная область 2
  • Республика Адыгея 1
  • Республика Алтай 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 273 964 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 700 человек:
  • Москва 3703
  • Московская область 1623
  • Челябинская область 1474
  • Самарская область 946
  • Санкт-Петербург 926
  • Краснодарский край 865
  • Нижегородская область 760
  • Красноярский край 699
  • Республика Башкортостан 667
  • Пермский край 633
  • Ростовская область 629
  • Хабаровский край 506
  • Республика Крым 498
  • Алтайский край 498
  • Ульяновская область 490
  • Свердловская область 482
  • Волгоградская область 463
  • Пензенская область 461
  • Калининградская область 447
  • Севастополь 424
  • Ленинградская область 422
  • Саратовская область 421
  • Смоленская область 414
  • Тверская область 366
  • Вологодская область 345
  • Брянская область 342
  • Воронежская область 337
  • Оренбургская область 293
  • Псковская область 265
  • Кемеровская область 253
  • Тульская область 242
  • Тюменская область 241
  • Ханты-Мансийский автономный округ 240
  • Республика Карелия 237
  • Рязанская область 230
  • Курская область 228
  • Ярославская область 227
  • Орловская область 225
  • Новгородская область 218
  • Архангельская область 212
  • Ставропольский край 210
  • Республика Дагестан 206
  • Удмуртская Республика 201
  • Забайкальский край 196
  • Астраханская область 191
  • Республика Бурятия 186
  • Липецкая область 182
  • Костромская область 181
  • Владимирская область 176
  • Мурманская область 158
  • Ивановская область 156
  • Калужская область 151
  • Томская область 149
  • Республика Саха (Якутия) 149
  • Кировская область 147
  • Курганская область 137
  • Республика Чувашия 133
  • Омская область 128
  • Амурская область 127
  • Приморский край 124
  • Республика Мордовия 123
  • Тамбовская область 110
  • Кабардино-Балкарская Республика 98
  • Чеченская Республика 98
  • Сахалинская область 98
  • Республика Северная Осетия - Алания 91
  • Республика Марий Эл 88
  • Республика Хакасия 76
  • Иркутская область 71
  • Республика Ингушетия 63
  • Новосибирская область 60
  • Республика Тыва 59
  • Республика Татарстан 58
  • Карачаево-Черкесская Республика 57
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 47
  • Республика Алтай 45
  • Еврейская автономная область 44
  • Республика Адыгея 35
  • Магаданская область 35
  • Белгородская область 31
  • Камчатский край 28
  • Республика Калмыкия 25
  • Ненецкий автономный округ 9
  • Чукотский автономный округ 8
  • Республика Коми 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 295 811.

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