За сутки в России подтверждено 33 860 случаев COVID-19 в 85 регионах, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 7,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3434

2 Московская область 2236

3 Санкт-Петербург 2181

4 Самарская область 941

5 Воронежская область 751

6 Нижегородская область 717

7 Свердловская область 714

8 Красноярский край 706

9 Пермский край 692

10 Краснодарский край 682

11 Республика Башкортостан 665

12 Челябинская область 655

13 Ростовская область 655

14 Саратовская область 615

15 Иркутская область 598

16 Омская область 584

17 Хабаровский край 579

18 Алтайский край 521

19 Ставропольский край 480

20 Республика Крым 478

21 Ульяновская область 461

22 Приморский край 459

23 Волгоградская область 450

24 Архангельская область 399

25 Новосибирская область 393

26 Липецкая область 392

27 Вологодская область 383

28 Ленинградская область 381

29 Кемеровская область 378

30 Тверская область 377

31 Пензенская область 373

32 Белгородская область 343

33 Оренбургская область 342

34 Забайкальский край 340

35 Смоленская область 334

36 Курская область 319

37 Тюменская область 315

38 Владимирская область 313

39 Орловская область 312

40 Республика Коми 307

41 Удмуртская Республика 294

42 Калининградская область 288

43 Новгородская область 286

44 Ярославская область 278

45 Брянская область 258

46 Амурская область 257

47 Кировская область 257

48 Республика Саха (Якутия) 254

49 Томская область 252

50 Тульская область 251

51 Астраханская область 249

52 Республика Татарстан 248

53 Республика Бурятия 236

54 Рязанская область 234

55 Мурманская область 233

56 Ханты-Мансийский автономный округ 232

57 Республика Карелия 225

58 Псковская область 214

59 Севастополь 212

60 Ивановская область 209

61 Тамбовская область 207

62 Калужская область 204

63 Курганская область 198

64 Костромская область 188

65 Республика Дагестан 187

66 Республика Хакасия 167

67 Республика Мордовия 159

68 Республика Чувашия 155

69 Ямало-Ненецкий автономный округ 132

70 Республика Марий Эл 123

71 Сахалинская область 113

72 Кабардино-Балкарская Республика 111

73 Чеченская Республика 99

74 Республика Адыгея 94

75 Республика Северная Осетия-Алания 89

76 Карачаево-Черкесская Республика 81

77 Республика Ингушетия 78

78 Республика Тыва 56

79 Камчатский край 46

80 Еврейская автономная область 40

81 Магаданская область 35

82 Республика Алтай 33

83 Республика Калмыкия 28

84 Ненецкий автономный округ 10

85 Чукотский автономный округ 5 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 9 604 233 случаев (+0,35%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия 0,08%

2. Республика Алтай 0,14%

3. Москва, Республика Тыва, Чукотский автономный округ 0,18% За последние сутки подтверждено 1 209 смертей: Москва 93

Санкт-Петербург 66

Московская область 58

Краснодарский край 41

Ростовская область 40

Ставропольский край 39

Воронежская область 36

Волгоградская область 35

Нижегородская область 35

Свердловская область 34

Республика Башкортостан 32

Красноярский край 31

Челябинская область 30

Самарская область 29

Иркутская область 28

Владимирская область 26

Пермский край 26

Республика Крым 23

Пензенская область 23

Тюменская область 22

Алтайский край 22

Республика Чувашия 20

Брянская область 19

Саратовская область 19

Рязанская область 18

Ульяновская область 15

Липецкая область 14

Ивановская область 13

Вологодская область 13

Оренбургская область 13

Новосибирская область 13

Омская область 12

Тульская область 11

Республика Татарстан 10

Ханты-Мансийский автономный округ 10

Забайкальский край 10

Белгородская область 9

Тамбовская область 9

Калининградская область 9

Республика Марий Эл 9

Удмуртская Республика 9

Тверская область 8

Новгородская область 8

Севастополь 8

Кабардино-Балкарская Республика 8

Республика Бурятия 8

Мурманская область 7

Республика Дагестан 7

Республика Северная Осетия - Алания 7

Хабаровский край 7

Курская область 6

Орловская область 6

Смоленская область 6

Ярославская область 6

Архангельская область 6

Ленинградская область 6

Астраханская область 6

Республика Мордовия 6

Курганская область 5

Республика Тыва 5

Республика Хакасия 5

Республика Саха (Якутия) 5

Республика Карелия 4

Псковская область 4

Карачаево-Черкесская Республика 4

Ямало-Ненецкий автономный округ 4

Приморский край 4

Кемеровская область 3

Томская область 3

Амурская область 3

Сахалинская область 3

Калужская область 2

Костромская область 2

Республика Калмыкия 2

Республика Ингушетия 2

Чеченская Республика 2

Кировская область 2

Еврейская автономная область 2

Республика Адыгея 1

Республика Алтай 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 273 964 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 27 700 человек: Москва 3703

Московская область 1623

Челябинская область 1474

Самарская область 946

Санкт-Петербург 926

Краснодарский край 865

Нижегородская область 760

Красноярский край 699

Республика Башкортостан 667

Пермский край 633

Ростовская область 629

Хабаровский край 506

Республика Крым 498

Алтайский край 498

Ульяновская область 490

Свердловская область 482

Волгоградская область 463

Пензенская область 461

Калининградская область 447

Севастополь 424

Ленинградская область 422

Саратовская область 421

Смоленская область 414

Тверская область 366

Вологодская область 345

Брянская область 342

Воронежская область 337

Оренбургская область 293

Псковская область 265

Кемеровская область 253

Тульская область 242

Тюменская область 241

Ханты-Мансийский автономный округ 240

Республика Карелия 237

Рязанская область 230

Курская область 228

Ярославская область 227

Орловская область 225

Новгородская область 218

Архангельская область 212

Ставропольский край 210

Республика Дагестан 206

Удмуртская Республика 201

Забайкальский край 196

Астраханская область 191

Республика Бурятия 186

Липецкая область 182

Костромская область 181

Владимирская область 176

Мурманская область 158

Ивановская область 156

Калужская область 151

Томская область 149

Республика Саха (Якутия) 149

Кировская область 147

Курганская область 137

Республика Чувашия 133

Омская область 128

Амурская область 127

Приморский край 124

Республика Мордовия 123

Тамбовская область 110

Кабардино-Балкарская Республика 98

Чеченская Республика 98

Сахалинская область 98

Республика Северная Осетия - Алания 91

Республика Марий Эл 88

Республика Хакасия 76

Иркутская область 71

Республика Ингушетия 63

Новосибирская область 60

Республика Тыва 59

Республика Татарстан 58

Карачаево-Черкесская Республика 57

Ямало-Ненецкий автономный округ 47

Республика Алтай 45

Еврейская автономная область 44

Республика Адыгея 35

Магаданская область 35

Белгородская область 31

Камчатский край 28

Республика Калмыкия 25

Ненецкий автономный округ 9

Чукотский автономный округ 8

Республика Коми 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 8 295 811. ВОЗ: Переболевшие COVID-19 могут легче заразиться омикроном