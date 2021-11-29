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29.11.2021 14:02

"Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил премию в области науки и техники

Текст: Антон Дерябин
ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" получил премию ПАО "Газпром" за проект, описывающий способы и алгоритмы автоматического управления электромагнитными подшипниками (САУ ЭМП) "Неман-100" и "Неман-Р-100".
Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"
Фото: пресс-служба ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород"

Полное название проекта - "Разработка и внедрение комплекса инновационных решений автоматического управления электромагнитным подвесом роторов нагнетателей, повышающих эффективность работы газоперекачивающего агрегата". В настоящее время отечественных аналогов такого оборудования не существует.

Проект был разработан авторским коллективом, включающим представителей Общества, ПАО "Газпром", ПАО "Газпром автоматизация" и ООО Фирма "Калининградгазприборавтоматика".

- Основным фактором, снижающим надежность работы компрессоров, были неисправности или неустойчивая работа систем управления электромагнитными подшипниками. Из-за высокой сложности технической реализации электронного блока управления электромагнитным подвесом, трудоемкости настройки и обслуживания, снижалась надежность функционирования самого подвеса. Это приводило к большому количеству отказов в процессе эксплуатации и уменьшению ресурса двигателя, - рассказал один из идеологов и разработчиков технического решения автоматического управления электромагнитным подвесом роторов нагнетателей начальник производственного отдела автоматизации ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" Федор Марков.

Авторскому коллективу удалось успешно решить данную проблему, разработать математическую модель, выполнить расчет энергетических и силовых характеристик САУ, представить способы и алгоритмы управления электромагнитными подшипниками в составе центробежных компрессоров, а также реализовать производство и внедрение систем управления на технологических объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

Опытные образцы САУ ЭМП "Неман-100" и "Неман-Р-100" успешно прошли приемочные испытания на КС-22 "Помарская" Волжского ЛПУМГ и КС-01 "Лукояновская" Арзамасского ЛПУМГ. Организацию данных работ возглавлял главный инженер предприятия Риф Анварович Садртдинов, активное участие в разработке, испытаниях и внедрении ЭМП принимал инженер производственного отдела автоматизации Руслан Якупов.

Экономический эффект от внедрения систем управления ЭМП на объектах ООО "Газпром трансгаз Нижний Новгород" за период с 2014 по 2020 год составил 121 187 000 рублей. Проект был также удостоен общественной премии имени Н.К. Байбакова.

- Оценивая опыт зарубежных коллег и импортные аналоги, могу сказать, что наше оборудование получилось не только надежным, но и менее капризным к условиям работы и техническому состоянию систем. Данный программно-технический комплекс получил свидетельство об утверждении типа средств измерений, выданное Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, ВНИИМС согласовал методику поверки каналов без разборки нагнетателя, что является выдающимся достижением. Авторскому коллективу удалось добиться высокого экономического эффекта, повышения надежности оборудования и существенного сокращения сроков износа деталей. Уверен, в перспективе этими стойками будут оснащены большинство газоперекачивающих агрегатов в нашей стране, - подчеркнул Федор Марков.

В регионах Филиалы РГ Башкортостан Филиалы РГ Пермский край Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Средняя Волга ПФО ПФО Башкортостан ПФО Пермский край ПФО Кировская область ПФО Марий Эл

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