Игнат Петухов: Оренбуржье планирует выйти на рекорд по промышленному росту

По итогам текущего года Оренбуржье планирует выйти на рекордные темпы роста в промышленном производстве - этот показатель прогнозируется на уровне 7 процентов и выше. Такого результата в регионе не фиксировалось за последние 10 лет. Как рассказал вице-губернатор, заместитель председателя правительства Оренбургской области по экономической и инвестиционной политике Игнат Петухов, обеспечить столь высокие темпы роста удалось благодаря реализации крупных инвестиционных проектов, запущенных в 2021-м.

Игнат Евгеньевич, как вы оцениваете итоги работы с инвесторами за минувшие девять месяцев года?

Игнат Петухов: Мы собрали крутой инвестиционный урожай! Лето и начало осени выдались активными на новые инвестиционные проекты. Сейчас Оренбургская область заходит в новый инвестиционный цикл 2022-2024 годов. Нам на руку играют мировые цены на нефть, газ, зерно и другую продукцию АПК. Инвесторам становится все более выгодно открывать свои производства у нас.

Какие крупные инвестпроекты, запущенные в этом году, уже реально работают?

Игнат Петухов: К примеру, VOXYS открыл свой центр коммуникации в Оренбурге. Это плюс 500 рабочих мест! "Уральская сталь" запустила доменную печь. Объем инвестиций - 3,8 миллиарда рублей. Но главное - этот запуск ознаменован завершением реконструкции доменного производства на комбинате. Завод магниевых соединений открыл новую производственную линию по выпуску востребованного у фермеров агрохимиката "Кремнемаг". В месяц здесь будут выпускать около тысячи тонн. Объем инвестиций - 45 миллионов рублей, которые получены у регионального Фонда развития промышленности. Орский механический завод запустил новый цех чугунного литья с индукционным плавильным комплексом. Это дополнительно 150 рабочих мест. А НПО "Стрела" модернизировала участок высокоточной обработки металла. На Медногорском электротехническом заводе "Уралэлектро" запустили новый литейный комплекс. Если раньше предприятие производило 60 изделий в смену, то теперь выработка достигает 180 единиц.

Льготные условия для инвесторов призваны обеспечить территории с особым статусом - ОЭЗ, ТОСЭР…

Игнат Петухов: Мы вплотную приступили к реализации проекта по созданию особой экономической зоны в Оренбуржье - федеральный центр дал зеленый свет. Через 2 года в Орске и в Оренбурге появятся современные производственные площадки, где будут работать минимум 900 человек.

А в ТОСЭР "Новотроицк" в этом году появился десятый резидент. Компания "Ресурс" приступила к строительству высокотехнологичного производственного комплекса по переработке металлургических шлаков. Объем инвестиций - 140 миллионов рублей. Это даст городу еще 50 рабочих мест.

Запуск новых производств, безусловно, очень важен - это рост поступлений в бюджет, новые рабочие места. Но хотелось бы, чтобы это не наносило ущерба экологическому благополучию региона. На "прямой линии" губернатора области Дениса Паслера прозвучало много острых вопросов на эту тему. Каких перемен удалось добиться в этой сфере?

Игнат Петухов: Нефтяная компания "Новый поток" начала строительство нефтепровода, что существенно снизит нагрузку на наши дороги, а главное - снизит воздействие на экологию. Трубопровод протяженностью 97 километров пройдет по территории Бугурусланского и Бузулукского районов.

А на Гайском ГОКе дан старт работе нового подразделения по переработке отходов. Плюс запланировано приобретение нового оборудования для подземных работ, обогащения и энергетики. Общая сумма инвестиций только в этом году - более 9 миллиардов рублей.

А что можно сказать о проектах в ЖКХ, социальной сфере, на транспорте?..

Игнат Петухов: Защитили инфраструктурные кредиты на 5,8 миллиарда рублей. Благодаря этому в Оренбурге появится новый микрорайон - с садиками, школами, поликлиниками. А компания "АБС Оренбург" инвестирует 3,2 миллиарда в реконструкцию аэропортов в Оренбурге и Орске.

Какие проекты сейчас находятся в работе и планируются к запуску в ближайшей перспективе?

Игнат Петухов: В Новоорске возобновляет работу производства по добыче строительного камня. "Уральский горнопромышленный холдинг" возвращает к жизни предприятие, которое было в простое 9 лет. Это новые рабочие места и дополнительные налоги в бюджет.

Lasselsberger начинает строительство фабрики по обогащению в Светлинском районе. Объем инвестиций - свыше 6 миллиардов рублей. Ведем переговоры об открытии керамического производства в Орске.

"Вента - Ойл" открыли под Оренбургом новый мукомольный завод и элеватор на 18 тысяч тонн. До конца года выйдут на плановую мощность - 30 тысяч тонн муки в год. Далее в планах - открытие макаронной фабрики.

Делаем все, чтобы темпы роста промышленного производства в этом году были рекордными! Выполнить эту задачу получится только совместно с нашими промышленниками, предпринимателями и производственниками.