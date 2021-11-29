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29.11.2021 13:10
Рубрика: Культура

Казанская "Глаголица" объединила юных поэтов и прозаиков

Текст: Радик Амиров
Итоги VIII литературного конкурса с участием ведущих детских писателей подведены в столице Татарстана. По меткому выражению члена жюри, поэта Виктора Лунина, "мы увидели писателей будущего".
Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица" Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица"
Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица"

- Наш литературный фестиваль собрал флаги разных стран - свои работы на суд жюри прислали представители 20 стран - СНГ и дальнего зарубежья, - сказала организатор "Глаголицы" Ирина Хуснутдинова. - Кроме того, в столицу Татарстана приехали юные поэты и прозаики 64 регионов нашей страны. Жюри - писатели, лауреаты и призеры всероссийских и международных премий, в основном те, кто хорошо знает детскую литературу, и написали не одну сотню произведений на детскую тему.

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Организаторы, очевидно, нащупали тот самый нерв, которого не хватает на аналогичных конкурсах.

- На мастер-классах и на обсуждениях мы указали ребятам, на чем именно необходимо сконцентрироваться, а что может отойти на второй план, - отмечает переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии Ольга Варшавер. - Почти каждый текст мы рассмотрели и разложили, что называется, по косточкам. Причем, это мы делали как публично, так и индивидуально. Ребята одаренные, ранимые. Здесь главное не навредить, ведь одни готовы выслушать замечания на общем собрании или уроке, а другие предпочитают получать анализ один на один с наставником. Тут надо быть аккуратными.

Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица"

По словам поэта Виктора Лунина, "Глаголица" - один из самых лучших литературных детских форумов. В этом году на конкурс было прислано порядка 1400 работ, чуть меньше трехсот из них на татарском языке.

- Я подчеркну, что и на языке Тукая и Джалиля мы получили весьма достойные тексты, - говорит писатель Галимьян Гильманов. - Заметен не только количественный, но и качественный рост. Отдельно хочу сказать о качестве переводческих работ ребят - они выше всяких похвал.

Участница литературного конкурса "Глаголица" Дарья Голина из Донецка в этом году ничего не получила, но уезжает домой в хорошем настроении.

- Вы прекрасно знаете, что происходит в Донбассе, и для нас приглашение в Татарстан, встречи с ребятами из Перми, Архангельска, Тюмени - большой праздник, - говорит Дарья. - Я буду стараться вернуться в Казань и в следующем году с новыми работами.

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Журналист и общественный деятель Надежда Ажгихина, будучи членом жюри, отметила, что после подведения итогов перед наставниками стоит большая задача - публикации работ победителей в литературных журналах и тематических интернет-сайтах.

Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица"

- Это все решаемая задача, - уверена она. - Здесь важно продемонстрировать юным поэтам и писателям то, что их произведения не пишутся "в стол" или только для себя, а находят своего читателя в России и за рубежом.

Один из организаторов казанского конкурса Гульшат Валиева высказала мысль о проведении "Глаголицы" в 2022-м в Испании.

- Необходимо расширять географию форума, тем более, что в нашем списке есть и испанцы, и французы, и немцы, - уверена она. - В любом случае, нынешний конкурс далеко не последний. С таким составом жюри и участниками мы можем замахнуться и провести фестиваль в Австралии. Туда отправился один из призов "Глаголицы".

Фото: Представлено организаторами VIII литературного конкурса "Глаголица"
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