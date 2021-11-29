ПИМУ запустил образовательную программу для учителей и воспитателей

Приволжский исследовательский медицинский университет (ПИМУ) стал обладателем базовой и специальной частей гранта федеральной программы "Приоритет 2030". О планах на его использование, победе в конкурсе на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского НОЦ и помощи детям с ментальными расстройствами корреспондент "РГ" побеседовала с ректором ПИМУ Николаем Карякиным.

Николай Николаевич, проект ПИМУ "Системы противоопухолевых лекарственных средств на основе полианионных носителей с собственной иммуностимулирующей активностью" стал одним из 13 победителей конкурса на финансирование научно-технических проектов участников Нижегородского НОЦ. Что это за проект?

Николай Карякин: Он посвящен созданию полимерных производных противоопухолевых лекарственных средств с собственной иммуностимулирующей активностью. Современные противоопухолевые средства достаточно эффективны, но они оказывают токсическое воздействие на весь организм. Наш проект направлен на то, чтобы полимерные производные не только выступали в роли носителя, но и обладали фармакологической активностью, стимулировали иммунный ответ. То есть заставляли организм бороться с опухолью.

На его реализацию НОЦ направит более 5 миллионов рублей. На что вы планируете потратить эту сумму?

Николай Карякин: Привлеченное финансирование позволит приобрести необходимое оборудование. Это хорошая поддержка и возможность ускорить процесс получения результатов.

ПИМУ с 2016 года плотно работает с детьми с расстройством аутистического спектра. Расскажите, чего вы добились за это время?

Николай Карякин: С 2016 года проект развился по двум направлениям. Сначала он был ограничен только рамками работы центра "Добрый сад". Это структурное подразделение университета внутри университетской клиники, амбулаторный центр дневного пребывания для детей. На ежедневном контроле и реабилитации там находилось 24 ребенка. Наша задача была освободить мам от круглосуточной опеки хотя бы на какое-то время и социализировать ребенка, дать ему набор доказанных в мире технологий, полезных для развития функций, которые у человека с расстройством аутистического спектра сложно нарабатываются.

Расскажите о "развитии функций". Были ли какие-нибудь яркие примеры?

Николай Карякин: Был случай, когда диагноз ребенку поставили в 5,5 лет. До этого времени он не говорил и не контролировал функции. Нашей первой задачей было научить его ходить на горшок. Это получилось через 3-4 месяца, мама была просто счастлива. Такое "развитие функций" сильно меняет качество жизни семьи. Другой ребенок не говорил до 6 лет. Вы бы видели эмоции мамы, когда он прямо в палате сказал: "Дай шапку!". Оба этих случая были сложными из-за поздней постановки диагноза.

Что делать родителям, если они начинают замечать, что с ребенком что-то не так?

Николай Карякин: В Нижегородской области по нашей инициативе и при поддержке региональных властей был реализован приказ о раннем скрининге. После достижения ребенком полутора лет, мама может пройти M-CHAT-R тест самостоятельно, ответив на 18 вопросов. Это открытая анкета, которую можно найти на множестве сайтов, в том числе сайтах минздрава Нижегородской области и нашего университета. Через 30 секунд после ответов на вопросы теста мама получает оценку - есть ли риск выявления аутизма у ребенка, насколько он высок. Если риск высокий, нужно обратиться к детскому психиатру. В Нижегородской области этот тест родители выполняют при плановом посещении педиатра.

В «Центре ментального здоровья», работающего на базе ПИМУ, наблюдается 250 детей. Фото: пресс-служба ПИМУ

Кто курирует этот проект?

Николай Карякин: Полномочным представителем Президента РФ в ПФО Игорем Анатольевичем Комаровым и его аппаратом. Мы очень благодарны за поддержку. Сейчас проект последовательно развивается, наш опыт тиражируется в другие регионы. Уже работаем с Чебоксарами, потом подключим другие субъекты РФ. Мы пытаемся реализовать в регионе модель, когда ребенок вовремя диагностируется здравоохранением, попадает в поле зрения системы образования, а при необходимости - и социального обслуживания. Потому что этот диагноз является инвалидизирующим. При выраженной степени аутизма министерство социальной политики должно быть рядом и сопровождать детей и семью. Сейчас в "Центре ментального здоровья", работающего на базе ПИМУ, мы наблюдаем 250 детей.

Изменилась ли статистика по постановке диагноза за это время?

Николай Карякин: Когда проект по раннему скринингу в Нижегородской области только начинался, в регистре было 460 - 470 детей с расстройством аутистического спектра. Сейчас их около 800 человек. Конечно, их не стало больше, просто стали лучше выявлять и устанавливать диагноз на раннем сроке.

Работают ли технологии, которые вы применяете к детям с ментальными расстройствами, для развития здоровых детей?

Николай Карякин: Да. Мы увидели, что эти методики полезны для здоровых детей. Поэтому появился наш второй проект "Здоровое будущее". Его идея: неуспешных детей в начальной школе не должно быть. Мы стали изучать причины возникающей неуспешности и помогать детям с ними справляться. Плохие оценки - это вторично, первично - психологическое здоровье. Если ребенка переводят на домашнее обучение из-за гиперактивности (мешает классу, учитель ругает), то он становится отрезанным от социализации, а дальше по цепочке идут психологические проблемы. Важно этого не допустить.

Ну, тогда нужно как-то подключать к работе по сохранению психологического здоровья учителей школ, наверное?

Николай Карякин: Как раз сейчас ПИМУ впервые проводит два образовательных цикла для 4 тысяч педагогов и воспитателей детских садов Нижегородской области. Обучение будет проходить онлайн. Первый цикл посвящен оказанию первой медицинской помощи, второй - особенностям психологического развития ребенка. Это стало возможным, так как ПИМУ выиграл грант программы "Приоритет 2030". Мы планируем проводить такое обучение на регулярной основе. В этом году для Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а в следующем подключим другие регионы ПФО.

А что еще вы планируете делать в рамках гранта федерального проекта "Приоритеты 2030"?

Николай Карякин: Базовая часть гранта пойдет на развитие 8 политик: образовательной, научной, кампусной, международной, молодежной, кадровой, политики в области цифровой трансформации, в области открытых данных. В их рамках мы реализуем шаги по развитию университета. Сейчас мы покупаем общежитие, чтобы разместить еще больше студентов, которые приезжают к нам учиться. Также на базе ПИМУ в рамках полученного гранта будут развиваться 4 стратегических проекта. Один из них касается развития фундаментальной онкологии, другой - трансляционной и регенеративной медицины, создания новых клеток тканей. Третий посвящен доступной реабилитации. Наша задача создать систему, когда пациент после выписки из стационара все равно будет находиться под наблюдением медицинских работников даже дома. Четвертый проект будет ориентирован на психическое здоровье детей. В рамках одного из стратегических проектов будет закуплен современный виварий, который будет иметь европейские сертификаты. Это позволит российским производителям проводить доклинические исследования международного уровня здесь, на нижегородской земле.