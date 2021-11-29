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29.11.2021 12:53
Рубрика: Происшествия

Жительница Оренбуржья перевела лжеброкерам 3 млн рублей

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)

Более трех миллионов рублей перевела мошенникам врач-стоматолог из Орска: 49-летняя женщина решила заработать на бирже.

Фото: Предоставлено СК РФ
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Как сообщила в понедельник пресс-служба УМВД по Оренбургской области, рекламу о биржевых торгах потерпевшая нашла на одном из интернет-сайтов. Привлеченная обещаниями высокой прибыли орчанка перешла по указанной на ресурсе ссылке и подала заявку на участие в "инвестиционных проектах". После этого с женщиной связались по телефону и мессенджерам неизвестные "брокеры". Следуя их инструкциям, та перевела деньги, предназначенные для биржевых торгов, на указанные ими счета. Всего с конца октября по ноябрь было переведено 3 080 700 рублей.

В конце ноября лжеброкеры сообщили орчанке, что ей необходимо вывести эти деньги, но сначала надо внести на счета очередную сумму. Стоматолог догадалась, что ее обманули, и обратилась с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Максимальные санкции по ней - лишение свободы на срок до 10 лет.

Следует отметить, что, по данным УМВД, в этом году в регионе зарегистрировано более 4 000 хищений, совершенных с использованием IT-технологий. Ежедневно от действий киберпреступников в среднем страдают 15 жителей области, а ущерб варьируется от нескольких тысяч до миллионов рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область

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