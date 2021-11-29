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29.11.2021 11:30
Рубрика: Власть

Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8%

Текст: Ирина Чечурина (Самара)
26 ноября первый вице-губернатор - председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное совещание оперативного штаба по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
Плановое значение готовности объекта на конец года - 43,23 процента. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области Плановое значение готовности объекта на конец года - 43,23 процента. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
Плановое значение готовности объекта на конец года - 43,23 процента. Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО "КК "Обход Тольятти", АО ДСК "Автобан", главы муниципальных районов Шигонский и Ставропольский, руководство команды управления проектом АО "Дороги и мосты".

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова, по инициативе которого началась реализация проекта, и председателя областного Правительства.

Работы стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 км.

К настоящему времени состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух - на левом.

- Из 686 трубосвай погружены 559. В период с 15 по 25 декабря будет выполнена очередная надвижка. На объекте работают 1214 человек, 248 единиц техники, - сообщил руководитель команды управления проектом АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков.

- В настоящее время готовность объекта составляет 37,8%. Плановое значение на конец года - 43,23%. Существуют ли риски неисполнения плана? Где нужна помощь Правительства?, - обратился с вопросом к участникам совещания Виктор Кудряшов.

Собравшиеся обсудили работу по оформлению оставшихся земельных участков, по переносу сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, линий электропередачи. Председатель регионального кабмина призвал незамедлительно сообщать о проблемах в штаб, чтобы вовремя решать вопросы и не допустить отступления от графика строительных работ.

Фото: Минздрав Самарской области
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- С ресурсоснабжающими организациями у нас полное взаимопонимание, переустройство инженерных сетей идет в соответствии с планами, - сообщили руководители подрядных организаций.

В рамках строительства автомобильной дороги выполнено устройство верхнего слоя основания на 48,46 км дороги (53,3%), устройство нижнего слоя покрытия - на 28, 42 км (31,4%).

Участники совещания рассмотрели различные варианты защиты от шумовой нагрузки от потока транспорта, который пойдет по трассе. В настоящее время предлагается заменить стекла в домах поселка на остекление, которое будет поглощать звуковые волны.

- Прошу проверить расчеты, убедиться, что это полностью решит проблему, и еще раз продумать возможность установки шумозащитных экранов, - поручил руководству Минтранса Виктор Кудряшов.

Участники совещания доложили председателю областного Правительства о том, как исполняется поручение по ремонту межпоселковых дорог. Летом жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них заметно ухудшилось состояние дорожного полотна. По этим дорогам проходят маршруты школьных автобусов.

- В настоящее время концессионер проекта - АО "Автобан" - ведет ремонт дорог "Сызрань - Шигоны - Волжский Утес" и "Шигоны - Тайдаково". Это позволит снять вопросы по трем школьным маршрутам. Здесь состояние полотна позволяет проводить работы в холодное время года. "Для ремонта дороги "Левашовка - Климовка", - пояснил замминистра транспорта Андрей Спиридонов, - требуются технологии, применение которых возможно только при плюсовой температуре.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области
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- Ищите варианты, продумайте пути объезда, школьные автобусы должны ездить по безопасным дорогам, это вопрос для нас крайне важный и принципиальный. Нельзя допустить, чтобы реализация такого значимого для всего региона проекта принесла жителям района неудобства, - подчеркнул председатель областного Правительства.

На совещании обсудили меры, которые помогут предотвратить разрушение дорог в дальнейшем, в том числе внутри населенных пунктов. Водители большегрузов будут получать конкретные указания по маршрутам, которые будут пролегать по дорогам общего пользования, рассчитанным на большие нагрузки. А на межпоселковых дорогах, где появление тяжелых грузовиков нежелательно, установят новые дорожные знаки и камеры видеонаблюдения.

Справка "РГ"

В планах у подрядчика на следующий год - обеспечить 90 процентов готовности дорожного полотна, а в октябре 2023 года полностью ввести объект в эксплуатацию, выполнив, в том числе, работы по благоустройству, обустройству подходов, освещения, нанесения разметки. Для четкого соблюдения сроков в настоящий момент на объекте трудятся почти 1214 человек, задействовано 248 единиц техники, десятки плавсредств.

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