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29.11.2021 10:10

В Чувашии начнет работу инвестиционный портал

Текст: Сергей Кирсанов
С декабря в Чувашии будет запущена работа инвестиционного портала, где будут доступны услуги минэкономразвития, агентства инвестиционного развития, гарантийного фонда и фонда развития промышленности республики.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Задача по созданию нового инвестиционного портала была поставлена главой Чувашии Олегом Николаевым в Послании Госсовету. Готовый продукт презентовали на заседании координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей республики.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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На первом этапе на интернет-ресурсе будут представлены восемь видов услуг: получение статуса приоритетного инвестпроекта, статуса масштабного инвестпроекта, налоговых льгот, поручительства гарантийного фонда и займа фонда развития промышленности, а также подбор площадки и сопровождение проекта.

Как рассказал Олег Николаев, портал должен стать визитной карточкой региона, усилив эффективность работы с инвесторами и увеличив их охват за счет упрощения процедур.

- Мы реализовали две важные составляющие по сопровождению инвестиционных процессов в регионе. Завершили создание агентства инвестиционного развития, которое будет объединять усилия всех субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности для реализации конкретных проектов, создавать удобства для инвесторов. Прежде всего, наше внимание будет направлено на внутренних инвесторов, предпринимателей, которые работают в регионе и желают дальше развиваться. Вторая составляющая - это цифровой инвестиционный портал, который задуман как многонаправленный многофункциональный инструментарий. Было желание сделать инвестиционный портал фундаментальной основой и развивающимся инструментом. Портал будет пополняться содержательно, перечень услуг для инвесторов расширяться, - заявил глава Чувашии.

В последующем планируется добавить услуги отраслевых министерств, а также других институтов развития. С развитием портал станет экосистемой продвижения региональных инвестиций с широким ассортиментом различных сервисов для своих пользователей.

- Появится возможность через единый портал получить разные виды господдержки, субсидии, гранты, кредиты, гарантии. Тем самым мы сможем быстро координировать деятельность различных структур, мониторить процесс реализации инвестиционных проектов на территории муниципалитетов, оперативно реагировать на изменения, которые будут происходить в области законодательства и оказания новых форм поддержки, - уточнил Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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По словам заместителя председателя кабмина Чувашии - министра экономического развития и имущественных отношений Дмитрия Краснова, хранение, структурирование и анализ данных на единой платформе позволит в проактивном режиме предлагать иные формы господдержки, которые понадобятся инвестору в дальнейшем.

Кроме того, цифровизация документооборота и сосредоточение всех услуг на инвестиционном портале высвободит рабочее время для сопровождения инвестиционных проектов.

Конечными выгодоприобретателями от запуска единой цифровой платформы являются жители республики. Более комфортные условия инвестирования и ведения бизнеса привлекают инвесторов, открывающих новое производство и новые рабочие места, что увеличивает налогооблагаемую базу и, следовательно, бюджет региона.

На заседании также представили инструменты поддержки предпринимателей и самозанятых граждан на территории республики. В Чувашии реализуется концепция развития институтов, которая направлена на создание оптимальной и устойчивой инфраструктуры для поддержки бизнеса. Комплексные решения направлены на увеличение выручки, численности сотрудников, расширение рынков сбыта. Меры поддержки рассматриваются по трем уровням: при вложении инвестиций до 5 миллионов рублей, от 5 до 50 миллионов рублей и от 50 миллионов рублей.

- В этом году было зарегистрировано 30 социальных предпринимателей. Выделялось 3,7 миллиона рублей. Мы поработали с минэкономразвития России и в следующем году сумма удвоится, - Краснов.

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Чувашии Алена Елизарова проинформировала, что благодаря новому инструменту поддержки начинающих предпринимателей - социальному контракту, заработавшему с 2020 года, уже свыше 1,2 тысячи жителей региона стали предпринимателями.

Общий объем финансовой помощи на открытие собственного дела по социальному контракту в 2020 году составил 116 миллионов рублей, в 2021 году на эти цели уже направлено 141,7 миллиона рублей. Кроме того, отметила Елизарова, было принято решение дополнительно выделить из федерального бюджета 18,9 миллиона рублей, часть из которых будет направлен на поддержку начинающих предпринимателей.

Одним из наиболее популярных видов деятельности в республике стало ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) в рамках соцконтракта. При регистрации в качестве самозанятого предоставляется единовременная выплата в размере 100 тысяч рублей, которые можно направить на приобретение оборудования, сельскохозяйственной продукции и оплату стоимости курса обучения.

- Все больше людей в рамках соцконтракта выбирают осуществление деятельности в качестве ЛПХ. Это практически фермерское направление. При этом у нас в республике есть "Школа фермера", которая успешно развивает компетенции в этом направлении и может быть полезна для них. Здесь нам надо дальше работать по их поддержке и сопровождению, чтобы они могли дальше развиваться, - заявил Олег Николаев.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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К слову, по поручению главы республики были синхронизированы мероприятия по оказанию помощи по соцконтракту с мерами господдержки МСП и развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. В результате к реализации мероприятий по социальному контракту активно подключились минэкономразвития Чувашии и Центр "Мой бизнес", а также минсельхоз региона. На сегодняшний день, по данным минэкономразвития, в республике объем выручки от 18,5 тысячи самозанятых достигает 2,5 миллиарда рублей.

- Работа проделана большая. Но ее надо продолжить в рамках изменений и потребностей предпринимателей, - отметил Олег Николаев.

Он добавил, что в регионе увеличиваются показатели внешнеторгового оборота при содействии центра экспортной поддержки. Реализация продукции за рубеж выросла почти в 7 раз по сравнению с показателем 2020 года.

- В этом году экспорт растет существенно быстрее, чем импорт. Это положительный фактор. Если такая тенденция будет сохранена на следующий год, в следующем году можем зафиксировать положительное сальдо с точки зрения внешнеторгового товарооборота в пользу экспорта. Мы учимся работать так, что зарубежные рынки нас признают, принимают, растет спрос на наш товар, значит, качество и цена приемлемы. В этом направлении дальше будем работать, - заявил глава Чувашии.

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