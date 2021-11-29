В Ижевске пьяный водитель сбил детей на тротуаре

В Ижевске водитель выехал на тротуар и совершил наезд на детей-пешеходов. Как пояснили в дорожной полиции, автомобилист был пьян. Это показали результаты медицинского освидетельствования.

ДТП произошло в час дня - водитель выезжал с парковки, столкнулся со с стоящей рядом машиной, а затем резко вывернул на пешеходную дорожку. В это время там шла женщина с двумя детьми. Ижевчанка не пострадала, а вот четырехлетним близнецам понадобилась медицинская помощь. Они получили травмы, один ребенок сейчас находится в больнице.

В отношении виновника аварии были составлены административные материалы. Машину отправили на штрафтоянку. Давая объяснения сотрудникам ГИБДД, водитель рассказал о заевшей в автомобиле педали газа. После медэкспертизы, он заявил, что употреблял спиртное накануне.