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29.11.2021 13:52
Рубрика: Власть

В Пензе досрочно завершили реконструкцию дороги

Текст: Наталья Саванкова (Пенза)
В Пензе завершили второй этап масштабной реконструкции автомобильной дороги, соединяющей улицы 40 лет Октября и Центральную. Она позволяет разгрузить центр города и соединяет окраины с выходом на федеральные автотрассы до Москвы, Тамбова и Саратова.
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области

Приступить к модернизации капиталоемкого объекта, требующего дополнительного федерального финансирования, позволила реализация национального проекта "Безопасные качественные дороги". Завершить работы удалось на год раньше установленного планового срока.

Фото: Пресс-центр правительства Пензенской области
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Торжественная церемония ввода в эксплуатацию автотранспортной объекта состоялась с участием заместителя руководителя Федерального дорожного агентства Игоря Костюченко. Представитель Федерального дорожного агентства выразил благодарность проектировщикам и строителям объекта, а также уверенность в том, что завершающий этап реконструкции будет исполнен раньше плана. Регионы, которые проводят работы в ускоренном режиме получают дополнительную поддержку.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поблагодарил федеральные органы власти, организаторов работ и дорожных строителей.

- Сегодня мы вводим важную для нашего города транспортную артерию, которая серьезно разгрузит центр города, позволит дальше развивать микрорайон Город Спутник и южную часть нашего города, - отметил Олег Мельниченко. - Благодаря выделению необходимых средств федеральным центром были проведено такое важное для нашего города строительства. Нам пошли навстречу и "сдвинули" выделение средств, позволив досрочно выполнить работы по второму этапу. По третьему этапу, который будет завершен в 2023 году, уже выделены средства в размере 2,8 миллиарда рублей, чтобы объект мы сдали досрочно, хотя по плану он шел 2026-м годом. Модернизируя и заново выстраивая инфраструктуру пензенской агломерации, мы создаем условия для ее развития, хорошей, комфортной жизни горожан.

Общая протяженность участка реконструируемой дороги составляет пять километров. Предусмотрены четыре полосы движения, пешеходные тротуары, велодорожки, остановочные павильоны, шумовые экраны, светофорные объекты и искусственное освещение. На объекте выполнено устройство песчаного и щебеночного основания, уложено два слоя асфальтобетонной смеси. Нанесена горизонтальная разметка. Обустроена ливневая канализация. Предусмотрены инженерные коммуникации - газопровод, водопровод, кабели связи, линии электропередачи, наружное освещение и тепловые сети.

Фото: Пресс-служба строительного холдинга "Термодом"
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Второй этап - приведение в нормативное состояние улицы 40 лет Октября - от пересечения с улицами Рябова и Перспективной до улицы Центральной - протяженностью полтора километра завершен в полном объеме. Построено более 50 примыканий для въезда и выезда с улиц, дорог, прилегающих территорий и предприятий. Установлено семь автобусных остановок, оборудованных антивандальными металлическими автопавильонами и посадочными площадками. Предусмотрено 17 парковочных площадок.

Для безопасного движения пешеходов и велосипедистов по обеим сторонам участка автомобильной дороги есть тротуары шириной 2,5 метров с тактильной плиткой и велосипедные дорожки, отделенные от проезжей части перильным ограждением и газоном.

Обновленная дорога станет альтернативным путем для движения автотранспорта в обход центра города Пензы, который свяжет широкой скоростной автомагистралью район аэропорта, быстрорастущий микрорайон - Город Спутник и Терновку - с Кривозерьем и Тепличным, улицей Окружной, а также Западной Поляной и микрорайоном Арбеково.

Справка "РГ"

В Пензенской области на реализацию национального проекта "Безопасные качественные дороги" в этом году было направлено 3,8 миллиардов рублей. Из них 78 процентов - это средства федерального бюджета. Удалось отремонтировать 130 километров автодорог областного, межмуниципального и местного значения. Ремонтные работы на всех объектах, кроме капиталоемких, переходящих на следующий год, завершены. В следующем году особое внимание будет уделено межрайонным и муниципальным дорогам.

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