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29.11.2021 09:11
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали северные регионы России самыми закредитованными

Текст: Дмитрий Машуков

Специалисты РИА Рейтинг проанализировали регионы России на предмет долгов населения перед банками. При расчетах использовались данные Центробанка и Росстата. Наиболее закредитованными эксперты назвали северные территории страны, сообщает сегодня РИА Новости.

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По статистике Центробанка, объем кредитов населения к 1 октября 2021-го вырос за год более чем на 22 процента - до 24,1 триллиона рублей. В среднем суммарный долг на одного экономически активного жителя РФ за минувшие 12 месяцев увеличился на 56,4 тысячи рублей и составил 312 тысяч. Закредитованность, то есть отношение долга к зарплате, за год выросла на 5,8 процентного пункта.

Минимальную закредитованность демонстрирует Северный Кавказ. Например, в Ингушетии отношение среднедушевой задолженности в банке к годовой заработной плате немногим превышает 11 процентов. Второе и третье места рейтинга занимают Чечня и Дагестан (22,6 и 22,8 процента соответственно). Четвертую строчку эксперты отдали Крыму, закредитованность населения которого оценили в 23 процента. Замкнул пятерку регионов с минимальной закредитованностью Севастополь (менее 29 процентов).

На последних местах рейтинга оказались Калмыкия, Тува и Курганская область. В Калмыкии закредитованность превышает сто процентов (100,1), в Туве она достигла 87,4, в Курганской области - 82,2 процента.

В регионах Экономика Финансы Долги и кредиты Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Крым Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь СФО Тыва СКФО Ингушетия СКФО Чеченская Республика СКФО Дагестан ЮФО Республика Крым Рынок кредитования

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