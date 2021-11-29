Эксперты назвали северные регионы России самыми закредитованными

Специалисты РИА Рейтинг проанализировали регионы России на предмет долгов населения перед банками. При расчетах использовались данные Центробанка и Росстата. Наиболее закредитованными эксперты назвали северные территории страны, сообщает сегодня РИА Новости.

По статистике Центробанка, объем кредитов населения к 1 октября 2021-го вырос за год более чем на 22 процента - до 24,1 триллиона рублей. В среднем суммарный долг на одного экономически активного жителя РФ за минувшие 12 месяцев увеличился на 56,4 тысячи рублей и составил 312 тысяч. Закредитованность, то есть отношение долга к зарплате, за год выросла на 5,8 процентного пункта.

Минимальную закредитованность демонстрирует Северный Кавказ. Например, в Ингушетии отношение среднедушевой задолженности в банке к годовой заработной плате немногим превышает 11 процентов. Второе и третье места рейтинга занимают Чечня и Дагестан (22,6 и 22,8 процента соответственно). Четвертую строчку эксперты отдали Крыму, закредитованность населения которого оценили в 23 процента. Замкнул пятерку регионов с минимальной закредитованностью Севастополь (менее 29 процентов).

На последних местах рейтинга оказались Калмыкия, Тува и Курганская область. В Калмыкии закредитованность превышает сто процентов (100,1), в Туве она достигла 87,4, в Курганской области - 82,2 процента.