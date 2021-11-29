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29.11.2021 09:44
Рубрика: Происшествия

"Листвяжная" выплатит пострадавшим и семьям погибших 300 млн рублей

Текст: Юлия Потапова

Шахта "Листвяжная" сегодня начнет переводить денежные средства семьям погибших в аварии, произошедшей 25 ноября.

Фото: РИА Новости
Выплаты из бюджета получили 60 пострадавших на шахте "Листвяжная"

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу компании, семьи погибших получат по два миллиона рублей в качестве единовременной выплаты, и еще по одному миллиону рублей будет выплачено каждому члену семьи. Таким образом, каждая семья получит в среднем более шести миллионов рублей.

По предварительным расчетам, на выполнение взятых на себя финансовых обязательств собственники шахты направят свыше 300 миллионов рублей.

Кроме того, по решению совладельцев шахты, компания будет оплачивать обучение в высших и средних профессиональных учебных заведениях детей погибших, и в зависимости от ситуации в каждой семье будет приобретено жилье либо улучшены жилищные условия. А также семьям погасят все виды кредитов.

Авария на шахте "Листвяжной" (входит в "СДС-Уголь") произошла 25 ноября. По официальным данным, в результате погиб 51 человек и еще 76 человек пострадало. Более шестидесяти пострадавших проходят лечение в стационаре.

Как предварительно установлено, на шахте произошел взрыв метано-воздушной смеси. Точные причины ЧП установит специальная комиссия.

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