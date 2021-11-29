На Алтае в ДТП со снегоуборочным поездом погибли трое детей

В Алтайском крае в результате ДТП на железнодорожном переезде погибли трое детей.

ДТП произошло сегодня в 8.45 утра по московскому времени на оборудованном светозвуковой сигнализацией железнодорожном переезде на участке Среднесибирская - Усть-Тальменская.

- Водитель легкового автомобиля нарушил правила дорожного движения, выехав на пути на запрещающий сигнал переездной сигнализации перед приближающимся снегоуборочным поездом, - сообщает Западно-Сибирская ЖД.

Машинист поезда применил экстренное торможение. Но столкновение предотвратить не удалось - расстояние было недостаточным.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадало 5 человек. Находившиеся в салоне автомобиля трое детей погибли на месте.

Отмечается, что схода подвижного состава и повреждений инфраструктуры на железной дороге нет.