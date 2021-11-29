СК начал проверку исчезновения шести человек в Красноярском крае

Сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства безвестного исчезновения шести человек в Туруханском районе. Об этом сообщили в главке СК РФ по Красноярскому краю.

По информации правоохранительных органов, в минувшую субботу три жителя Игарки отправились на снегоходах вверх по течению Енисея к приятелю в охотничье зимовье, расположенное примерно в 40 километрах от города. В условленное время 28 ноября четверо мужчин домой не вернулись. После обращения в полицию супруги одного из пропавших начались поиски, организованные специальными службами.

В Следственном комитете уточнили, что в ночь на 29 ноября шесть волонтеров на снегоходах тоже выехали на поиски. Успехом они не увенчались. Возвращаясь в Игарку, двое волонтеров провалились в полынью. Сейчас они также считаются без вести пропавшими - всего, таким образом, ищут шесть человек.

С помощью авиатехники участники поисковой операции нашли следы снегоходов, ведущие к предполагаемому месту исчезновения волонтеров.

Поисковые мероприятия продолжатся завтра. Спасатели намерены использовать судно на воздушной подушке.