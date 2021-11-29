Важный поворот судебной практики: суды начали активно прекращать дела по малозначительным преступлениям. От людей в мантиях потребовали особо проверять, вправду ли опасен проступок подсудимого. А если полиция имела неосторожность привлечь человека по пустяковому поводу, то гражданину (внимание всем постам!) выплатят компенсацию. Как невинно обвиненному.

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции в своем обзоре судебной практики специально привел историю гражданина Г. из Кемеровской области. Человек зашел к соседям в гости без приглашения, а попал на скамью подсудимых.

"Г., разозлившись на то, что собаки семьи Ф., неоднократно проникавшие на территорию соседних участков, в очередной раз проникли на его участок, подошел к незапертой калитке участка Ф., - рассказывают в Восьмом кассационном суде. - Когда на его стук никто не ответил, Г. с целью высказать свое недовольство прошел на территорию участка Ф., а затем через незапертую дверь в дом Ф., не получив при этом согласия проживающих в нем лиц".

Соседи, безусловно, были не рады видеть гостя. Но проблема в другом: переступив порог чужого дома без разрешения, мужчина преступил и Уголовный кодекс.

Для таких случаев есть специальная статья УК: "Нарушение неприкосновенности жилища". Согласно данным Судебного департамента при Верховном суде России, по ней в этом году за шесть месяцев были осуждены более 2,7 тысячи человек.

Нижестоящие инстанции решили пополнить судебную статистику за счет гражданина Г.: он был признан виновным и приговорен к шести месяцам исправительных работ с удержанием 5 процентов в доход государства. Хуже всего, что в биографии непрошеного гостя появилась судимость. Или - чуть было не появилась.

Если правоохранители обвинили человека в малозначительном преступлении, дело прекращают, обвиняемому же положена компенсация

Восьмой кассационный суд, изучив дело, усомнился: не слишком ли пустячный проступок? Легко себе представить, как все выглядело: звал хозяев у калитки, потом прошел по двору, постучал в дверь, со словами "есть кто дома?" вошел в предбанник. Появились хозяева, теплого разговора не вышло, да и не планировалось. Все расстались крайне недовольные друг другом. Так бывает.

Однако так ли уж страшно, что человек постучал и вошел, не дождавшись ответа?

На практике были случаи, когда по статье 139 УК "Нарушение неприкосновенности жилища" осудили пьяного, залезшего в чужой дом через окно, чтобы согреться, и уснувшего на полу. Здесь вряд ли надо кому-то доказывать, что такое поведение является общественно опасным.

Наказывают тех, кто переступает порог вопреки запрету хозяев. Или ломает замки в отсутствие жильцов и входит, например, чтобы просто посмотреть телевизор. Это не кража, но тоже преступление. И т. п.

В данном же случае, как особо пояснил кассационный суд, надо было установить, как долго пробыл гражданин Г. на чужой территории, как вел себя после требования покинуть дом. Поэтому дело было отправлено на новое рассмотрение. А в обзоре судебной практики Восьмой кассационный суд особо указал нижестоящим инстанциям: "при рассмотрении уголовного дела надлежит установить, представляли ли действия лица достаточную общественную опасность, что позволило бы признать содеянное им преступлением".

Как не раз напоминал Верховный суд России, согласно закону, не является преступлением действие, "хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного уголовным законодательством, но в силу малозначительности не представляющее общественной опасности". Иными словами, когда закон вроде бы нарушен, но судить человека не за что. Потому что - пустяки.

Более того, как подчеркнул Четвертый кассационный суд общей юрисдикции, в случае отмены приговора за малозначительностью проступка, человек имеет право на реабилитацию. То есть восстановление честного имени и возмещение вреда. По тем же правилам, как если бы осудили невиновного.

Вот дословная цитата из официального сообщения: "Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал право на реабилитацию за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его малозначительности".

В том случае врач поликлиники была осуждена по статье 159 УК "Мошенничество": путем обмана с использованием служебного положения похитила бюджетные денежные средства в сумме 2720 рублей.

"В результате кассационного рассмотрения дела судебная коллегия пришла к убеждению, что совершенное П. деяние формально подпадает под признаки преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ. Однако поскольку ее действия не причинили существенный вред интересам юридического лица, а также не повлекли каких-либо иных общественно опасных последствий, это деяние в силу малозначительности не является преступлением", сообщили в суде.

В итоге дело было прекращено за отсутствием в деянии состава преступления ввиду его малозначительности. А за женщиной признали право на реабилитацию.

"Закон не определяет критериев малозначительности общественной опасности деяния, - говорит член Совета Федеральной палаты адвокатов РФ Татьяна Проценко. - При решении вопроса о том, является ли малозначительным деяние, учитывается совокупность обстоятельств. Например, таких, как значимость объекта посягательства, способ совершения деяния, размер вреда или тяжесть наступивших последствий, мотив и цель деяния, роль подсудимого в преступлении и другое".

По ее словам, правоохранительные органы достаточно часто привлекают к уголовной ответственности за совершение деяний, формально содержащих признаки преступления, не давая оценки их малозначительности.

"Исправить ситуацию должен суд, - говорит Татьяна Проценко. - Подсудимому и его адвокату необходимо заявить суду об отсутствии состава преступления в связи с малозначительностью деяния и представить доказательства указанных выше обстоятельств, характеризующих деяния как малозначительное".

Еще пример: в Калмыкии некий гражданин Э. получил от кого-то чужую банковскую карту (от кого именно - следствие не установило). Расплачиваясь ей бесконтактно, он накупил продуктов на 798 рублей. Но больше картой не пользовался, хотя деньги на ней были. Хозяйка карты заявила, что претензий к гражданину не имеет, сумма для нее несущественная. Однако правоохранители все равно предъявили человеку обвинение. И были неправы: суд прекратил дело за малозначительностью.

"Поскольку Э. необоснованно подвергнут органами предварительного следствия уголовному преследованию, суд правильно признал за ним право на реабилитацию", подчеркнули в Верховном суде Республики Калмыкия.