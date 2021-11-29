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29.11.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Туристический маршрут "Золотое кольцо Сибири" откроют для иностранцев

Текст: Юрий Прокопьев (Новосибирск)
Организаторы межрегионального туристического маршрута "Золотое кольцо Сибири" летом будущего года рассчитывают принять первых зарубежных туристов. Об этом на круглом столе в "Российской газете" сообщила автор проекта, исполнительный директор Томского отделения Русского географического общества Юлия Калюжная.

По ее словам, реализацию проекта задержала пандемия. Тем не менее в сентябре этого года состоялись рабочие встречи с представителями географических обществ Испании и Португалии, на которых зарубежные коллеги подтвердили свой интерес к Сибири и оценили маршрут как "весьма позитивный и эксклюзивный".

Фото: <a href="https://travel-tomsk.ru/" rel="nofollow" target="_blank">Travel Tomsk</a>
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"Мы уже продвигаем его на европейский рынок", - отметила Юлия Калюжная. По ее словам, маршрут претерпел некоторые изменения - он стал короче по времени, стала проще транспортная логистика за счет сокращения количества авиаперелетов. Реализации проекта помогают власть и бизнес.

"Сегодня еще больше возможностей включить в маршрут новые инфраструктурные объекты, поскольку мы готовы повышать уровень сервиса, в том числе для иностранных гостей. И соответственно нам требуются и пятизвездочные отели, и комфортные точки питания", - подчеркнула Калюжная.

По ее словам, также стоит задача создания образовательных контентов для гидов и переводчиков. Ее предполагается решить в рамках Большого университета, который создается в Томске.

Справка "РГ"

На создание межрегионального маршрута "Золотое кольцо Сибири" ушло четыре года. Он проходит по одиннадцати регионам и составляет более десяти тысяч километров. На полное путешествие по маршруту уходит 16 дней.

Полностью читайте в ближайшем номере "Российской газеты".

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