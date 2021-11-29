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29.11.2021 13:48
Рубрика: Власть

В Алтайском крае санавиация помогает спасать тяжелых больных

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
В Алтайском крае во исполнение поручений президента РФ активно развивают систему оказания скорой медицинской помощи с помощью санитарной авиации. В этом году вертолеты санавиации уже совершили свыше 130 вылетов в отдаленные районы и эвакуировали в больницы Барнаула более 200 человек, в том числе 37 детей, которым требовалась экстренная медицинская помощь.
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края
Фото: Министерство здравоохранения Алтайского края

- История развития санитарной авиации в Алтайском крае насчитывает более 80 лет, - отметил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. - В последние годы мы уделяем особое внимание этому направлению, которое с 2019 года входит в региональный приоритетный проект "Развитие первичной медико-санитарной помощи". С каждым годом количество вылетов санавиации растет. Если в 2020 году из районов края в специализированные клиники были эвакуированы 156 пациентов, то в этом году, по данным на середину ноября, их число уже превысило 200 человек.

Фото: Пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края
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Как отметили в минздраве региона, сегодня во всех населенных пунктах Алтайского края доступна скорая медицинская помощь. Но в случаях, когда пациентам требуется экстренная госпитализация в специализированные медицинские центры, санавиации просто нет альтернативы. Ведь везти тяжелого больного семь-восемь часов из отдаленных районов, удаленных от Барнаула на 500-700 километров, это значит рисковать его жизнью. Вот тут и нужны санитарные вертолеты. Они быстро доставляют в районные больницы специалистов-медиков, чтобы они либо на месте оказали необходимую помощь пациентам, либо транспортировали их в Барнаул в специализированные клиники.

Особенно это актуально для больных с острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), тяжелыми пневмониями и травмами, поскольку медицинская помощь, оказанная в первые 60 минут после приступа или травмирования, значительно повышает их шансы на выздоровление.

Чтобы обеспечить безопасную транспортировку тяжелых больных, в 2017 году в регионе приобрели специализированный вертолет МИ-8 МТВ-1 с медицинским модулем, позволяющим эвакуировать одновременно двух пациентов. На его борту созданы условия, приближенные к палате интенсивной терапии. Вертолет укомплектован техникой, которая позволяет проводить реанимацию, поддерживать основные функции жизнедеятельности пострадавшего.

- Наша задача - спасти больного, вовремя оказав ему помощь и доставив в больницу, - подчеркивает заведующий отделением экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации (санавиации) КГБУЗ "Краевая клиническая больница" Александр Кунгуров. - Мы оказываем полноценную догоспитальную медпомощь как перед вылетом, так и во время транспортировки. Но сначала с помощью телемедицины мы консультируем наших коллег в районных и городских больницах и в зависимости от состояния пациента решаем - перевозить его в специализированную клинику или лечить на месте.

Специалисты санавиации готовы к вылету в любое время дня и ночи. В Барнауле вертолетная площадка специально расположена в районе нового моста через Обь, чтобы можно было быстро доставлять пациентов в краевую клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи или ковидный госпиталь. Если же больного нужно транспортировать в детскую краевую больницу или ожоговый центр, то вертолет приземляется в Барнаульском аэропорту.

Врач-анестезиолог-реаниматолог отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации КГБУЗ Краевая клиническая больница Наталья Белоусова - единственная женщина, работающая в санавиации Алтайского края. На ее счету десятки спасенных жизней.

- Сейчас у нас очень много пациентов с тяжелыми пневмониями из-за распространения коронавирусной инфекции, - рассказывает Наталья Белоусова. - Чтобы доставить таких больных в ковидный госпиталь в Барнауле, нам приходится брать на борт вертолета восемь баллонов с кислородом. Мы должны быть уверены, что его хватит на все время полета. Если летим к ковидному больному, то не только бригада медиков, но и весь экипаж обязательно облачается в специальные защитные костюмы, работать в которых, конечно, непросто. Но, несмотря на все трудности, в санавации - интересно. Мы постоянно осваиваем что-то новое, сейчас активно внедряем телемедицину. В прошлом году вместе с реанимобилями получили новое оборудование - кардиомониторы с функцией неинвазивной кардиостимуляции, которые очень помогают нам в работе.

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