В Хакасии военные медики оказали помощь 3 тысячам больных COVID-19

В Центральном военном округе подвели итоги месяца работы в Хакасии медицинских бригад ЦВО. По поручению президента РФ в конце октября министр обороны направил их республику для помощи местным врачам в борьбе с COVID-19. Помощь оказана 3 тысячам заболевшим коронавирусом.

"Военные медики совместно со специалистами медицинской службы Республики Хакасия проводят лечение коронавирусной инфекции в лечебных отделениях республиканской клинической больницы имени Г. Я. Ремишевской, Черногорской межрайонной больницы, республиканской клинической больницы им. Н. М. Одежкина и республиканской клинической инфекционной больницы", - напомнили в пресс-службе округа.

Там уточнили, что в составе врачебно-сестринских бригад работают медики, имеющие значительный опыт диагностики и лечения пациентов с COVID-19. Это военные терапевты, инфекционисты, реаниматологи-анестезиологи, пульмонологи и другие специалисты.