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29.11.2021 05:17
Рубрика: Происшествия

В Иркутской области возбудили дело о хищениях из Пенсионного фонда

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники управления СК РФ по Иркутской области возбудили по материалам ФСБ уголовное дело против служащих территориального подразделения Пенсионного фонда. Речь идет о мошенничестве и крупном хищении, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

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По данным правоохранительных органов, должностные лица ПФР похищали деньги отделений Пенсионного фонда в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Нанесен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Следователи выясняют обстоятельства преступления, проводятся обыски. В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения.

В регионах Происшествия Преступления Должностные преступления Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Иркутская область

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