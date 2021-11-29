В Иркутской области возбудили дело о хищениях из Пенсионного фонда

Сотрудники управления СК РФ по Иркутской области возбудили по материалам ФСБ уголовное дело против служащих территориального подразделения Пенсионного фонда. Речь идет о мошенничестве и крупном хищении, сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

По данным правоохранительных органов, должностные лица ПФР похищали деньги отделений Пенсионного фонда в Приволжском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Нанесен ущерб на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Следователи выясняют обстоятельства преступления, проводятся обыски. В ближайшее время фигурантам дела изберут меру пресечения.