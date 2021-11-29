В Кемерове подвели итоги и наметили планы обновления общественных пространств

Такая работа ведется в областном центре последние несколько лет: обновляются парки, скверы, бульвары. Делается это поэтапно с охватом всех районов.

В текущем году акцент был сделан на создании площадок для занятий спортом. Они появились почти во всех районах города - в Комсомольском парке, на Притомской набережной, в парке Победы в ж. р. Ягуновский, на стадионе "Горняк" в Кедровке, в Лесной Поляне, в сквере Новорожденных мкр-на ФПК и на улице Инициативной в Кировском, на бульваре Патриотов в мкр-не Южный и в сквере Молодоженов в Рудничном районе.

Планы на предстоящий строительный сезон сформировали сами кемеровчане. По предложениям жителей города следующим летом предстоит благоустроить семь популярных городских скверов. Они стали победителями во всенародном голосовании минувшей весной, когда кемеровчане выбирали, какая из общественных территорий в первую очередь нуждается в реновации. В итоге определился список объектов для ремонта.

Это аллея на улице Кирова, бульвар Патриотов от Радищева до ул. Ю. Двужильного, парк Победы в Ягуновском и три сквера: на пересечении улиц Черняховского и Красноармейской, на пересечении улицы Каменской и Молодежного проспекта, а также возле территориального управления Рудничного района.

Специалисты отремонтируют дорожки, уложат новый асфальт, установят новые скамейки и урны, восстановят зеленые насаждения там, где это требуется.

Еще один большой объект следующего строительного сезона - Березовая роща в Кировском, где будет продолжена реконструкция, начатая в 2020-м. Планируется обновить пешеходные зоны, организовать велодорожки, установить современное освещение.

Все проекты благоустройства уже разработаны и переданы на экспертизу, идет подготовка к проведению аукционов. По одному из объектов - аллея на Кирова - уже заключен контракт.

Работы будут выполняться в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Материал подготовлен пресс-службой администрации города Кемерова