В Кузбассе на шахтах обнаружили 449 нарушений

В Кузбассе за три дня проверок надзорные органы обнаружили на шахтах массу нарушений. Возбуждено 180 административных дел.

После взрыва в шахте "Листвяжная", в результате которого погиб 51 человек, генеральная прокуратура РФ распорядилась проверить все организации, работающие в угольной отрасли. С 26 по 29 ноября специалисты надзорных органов выехали в 31 шахту.

- Выявлены нарушения в сфере промышленной безопасности, связанные с непроведением работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплектом работников на участках, нефункционирующей системой доставки людей на участки, несоответствием схем выработки и другие, - сообщает Генпрокуратура РФ.

Немало нарушений было выявлено также в сфере пожарной безопасности и в сфере охраны труда.

Проверки в угольной отрасли будут продолжены.

- До фактического устранения нарушений закона и восстановления прав граждан ситуация будет находиться на контроле Генеральной прокуратуры РФ, - отметили в ведомстве.