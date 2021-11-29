В Новосибирске умер третий рабочий, провалившийся в кипяток в лицее

В Новосибирске скончался сотрудник Сибирской генерирующей компании, пострадавший при аварии в учебном учреждении.

Врачи боролись за его жизнь почти месяц, но спасти мужчину не удалось.

- Пациент умер вчерашней ночью, - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Новосибирской областной клинической больницы.

Напомним, 1 ноября сотрудники теплосетевого подразделения СГК и школьный слесарь проводили обследование теплового узла в подвале лицея. Бетонная плита рухнула, и рабочие упали прямо в кипяток. С тяжелыми ожогами они были госпитализированы в реанимацию. На следующий день в больнице скончался рабочий Сибирской генерирующей компании, а через неделю - слесарь.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.