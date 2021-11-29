В Томске арестовали обвиняемого в крупном мошенничестве адвоката

Кировский районный суд города Томска избрал меру пресечения адвокату, обвиняемому в мошенничестве в крупном размере. Он заключен под стражу на два месяца.

По данным следствия, опытный юрист пообещал знакомому жителю Томска помочь сдать квалификационный экзамен на присвоение статуса адвоката. Он сообщил ему, что для решения вопроса потребуется вознаграждение для членов комиссии Адвокатской палаты Томской области. Однако прошло полгода, а статус адвоката томичу так и не присвоили. СК считает, что обвиняемый ввел знакомого в заблуждение относительно своих истинных намерений умышленно и из корысти.

- Адвокат получил от жителя Томска денежные средства в крупном размере в сумме не менее 300000 рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, - сообщила "РГ" представитель СК по Томской области Елена Лебедева.

Отмечается, что уголовное дело в отношении адвоката было возбуждено на основании материалов регионального УФСБ. Расследование продолжается.