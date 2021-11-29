В Осетии нотариуса обвинили в краже 7 млн рублей из Пенсионного фонда

Полицейские предъявили обвинение нотариусу из Владикавказа, которая с помощью подделки 22 доверенностей сумела похитить из пенсионного фонда 7 миллионов рублей. Об этом сообщает МВД по Северной Осетии-Алании в Instagram.

По данным правоохранителей, подозреваемая передала своему секретарю именную гербовую печать и бланки строгой отчетности, чтобы та могла "подделать документы".

- В результате противоправных действий нотариуса были подделаны 22 доверенности, которые затем были использованы в хищении денежных средств, - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что секретарь не имела права заниматься нотариальной деятельностью.

Уголовное дело в отношении нотариуса было возбуждено по двум статьям УК РФ ("Злоупотребление полномочиями частным нотариусом") и ("Подстрекательство к подделке официальных документов, предоставляющих права").

Обвиняемой грозит до трех лет тюремного заключения.