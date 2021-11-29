Фигуранты дела о хищении бюджетных средств МО "Выборгский район" предстанут перед судом

Главное следственные управление СК завершило расследование уголовного дела группы чиновников из Ленинградской области. Оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии СК, в 2018-2019 годах бывший глава администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области Геннадий Орлов, председатель комитета финансов района Александр Болучевский, директор МКУ "Выборгский районный центр финансово-бухгалтерского обслуживания" Оксана Чугункина, предприниматели Магомед Османов, Александр Синельников, Денис Мухортов, Алексей Котляренко коллективно присваивали деньги. Всего чиновники украли больше 750 миллионов рублей. Схема кражи была примитивной - бюджетные деньги перечислялись на банковские счета подставных юридических лиц, которые были фикцией - не вели никакой финансово-хозяйственной деятельности. Якобы так оплачивались строительные и прочие работы, которые в реальности не выполнялись.

Пока шло следствие, на имущество обвиняемых стоимостью 90 миллионов рублей был наложен арест.