Санитарные врачи разъяснили, как правильно выбрать пуховик

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу обнародовало памятку по выбору пуховика.

Как следует из текста рекомендаций, выбирать лучше модели с самой большой площадью простежки. В ведомстве объясняют это тем, что при носке или после стирки пух опускается, соответственно, чем больше стежков, тем больше шансов, что пуховик дольше сохранит свою форму и будет держать тепло.

Наполнитель должен быть равномерно распределен по всему изделию. Ткань, из которой пошит пуховик, должна быть плотной. Также в памятке указано, что наполнитель должен быть чистым и без постороннего запаха. Если первое никак не проверить, то приложить куртку к носу при покупке ничего не мешает.

Советуют санитарные врачи обратить внимание на строчку, стежки должны быть одинаковой частоты, без пропусков, обрывы нитей не допускаются.

В ведомстве отмечают, что причина короткой жизни пуховиков - не только плохое качество, но и ненадлежащий уход. В частности, пуховики, как правило, нельзя сдавать в химчистку, ткани и наполнители плохо реагируют на растворители и другие химикаты, которые применяются на таких предприятиях.

Привести пуховик в порядок можно в домашних условиях, просто постирав его в машинке. Но, напоминают санитарные врачи, пуховик после стирки обязательно нужно отжать. Если его поставить сушиться мокрым, то наполнитель "сползет" вниз и изделие деформируется. Если в куртке натуральный наполнитель их птичьих перьев, то сушить изделие нужно особенно внимательно, ведь в противном случае пуховик может начать издавать неприятный запах.