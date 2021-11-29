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29.11.2021 21:52

Сборная России разгромила Исландию в квалификации Кубка мира-2023

Текст: Илья Соболев (Санкт-Петербург)
Сборная России на паркете петербургского дворца спорта "Юбилейный" одержала вторую победу в квалификации Кубка мира-2023. Вслед за итальянцами (92:78) от наших пострадала команда Исландии - 89:65.

Если наш предыдущий соперник, сборная Италии, в представлении не нуждался, то Исландия на баскетбольной карте Европы занимает не такое заметное место. Команда-загадка, как назвал скандинавов капитан сборной России Семен Антонов. Действительно, что известно об исландцах? До недавнего времени мужская баскетбольная сборная Исландии могла похвастаться разве что успехами на чемпионатах и Играх для малых стран Европы. Прорывным для исландского баскетбола стал 2015 год, в котором мужская команда впервые сыграла на Евробаскете, правда, заняла там последнее 24 место. Того же результата исландская сборная, которую на родине называют "наши парни", добилась и на чемпионате Европы-2017. А вот квалифицироваться на Евробаскет-2022 исландцы не смогли. На чемпионатах мира исландские "викинги" не играли ни разу.

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
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В нынешнем европейском рейтинге Международной федерации баскетбола (ФИБА) сборная Исландии занимает 25-ю строчку (для сравнения наши там на 11-м месте). Большинство игроков команды представляют клубы исландского чемпионата, но есть баскетболисты, выступающие в Италии и Испании, так что недооценивать сегодняшнего соперника совсем не стоило.

- Может, этот матч не будет сложнее в тактическом плане, но эмоционально придется нелегко. Сейчас есть некая эйфория, победа. Но все равно, у некоторых исландцев есть хороший опыт. И если с такими командами сразу не обозначаешь себя, то могут возникнуть проблемы. Очень важно с первых минут работать, - рассуждал перед игрой президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

О важности правильного настроя на Исландию говорил и главный тренер сборной Зоран Лукич.

- Не хотим получать "урок". Понимаем, что даже любая команда в отдельно взятом матче может выиграть у любого соперника. Таких примеров много. Два дня только об этом и говорим. Исландцы уже обыграли Нидерланды. Наверное, это было не случайно. Значит, относиться к ним нужно соответствующе.

Перед игрой на радость местным болельщикам Лукич получил в распоряжение трех игроков питерского "Зенита". Двое из них, Дмитрий Кулагин и Андрей Зубков, вошли в заявку на матч с Исландией и были с особым теплом встречены болельщиков, коих несмотря на понедельник, статус соперника и ковидные ограничения собралось немало. Кстати, среди них были и те, кто поддерживал гостей. Ими оказались исландские бизнесмены, которые оказались в Санкт-Петербурге по работе и с удовольствием пришли поболеть за своих. Правда, исландским баскетболистам это не слишком сильно помогло.

С первых минут стало понятно, что психологическая работа, проведенная Лукичем, не прошла даром. По крайней мере, в защите наши встали стеной. Впервые пробить ее и распечатать кольцо соперника исландцам удалось лишь по прошествии семи с половиной минут. Если бы у хозяев еще побольше получалось в атаке, то уже в стартовой 10-минутке отрыв россиян мог стать космическим. А так, "всего лишь" 17:4.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Во второй четверти исландский кошмар продолжился. В атаке они надеялись в основном на габариты своего центрового Хлинасона, а вот трехочковые, которыми сильны северяне, у них не пошли: ни одного попадания в первой половине из-за дуги.

Ничего не могли поделать гости и с нашей атакой, тем более, что угроза в команде россиян исходила от любого. К большому перерыву только Владимир Ивлев оставался без очков. Впрочем, и он в третьей четверти открыл счет своим очкам.

После большого перерыва наши баскетболисты продолжали получать удовольствие, кружа головы соперникам своими комбинациями. Возможно, не все получилось у хозяев идеально, о чем можно было судить по реакции Лукича, но исландцам для того, чтобы вернуться в игру, единичных сбоев российского механизма было недостаточно. Слишком велика разница в классе.

Свой следующий матч сборная России снова проведет дома. 24 февраля соперником наших станет команда Нидерландов.

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