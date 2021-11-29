В Петербурге бывшего замглавы администрации района осудили за взятки

В Петербурге суд приговорил бывшего заместителя главы администрации Красносельского района к пяти годам колонии строгого режима за получение взяток.

Как сообщает прокуратура города, бывший чиновник получил более 9 миллионов рублей за подписание актов о приемке работ по уборке внутриквартальных территорий города и заключение госконтрактов с одной из коммерческих организаций. Деньги ему передавал ее директор через посредника, который в то время занимал должность заместителя директора жилищного агентства Красносельского района.

Кроме того, осужденный также получил взятки на общую сумму свыше 2,2 миллиона рублей от двух управляющих компаний - в частности, за обеспечение перехода жилых домов под их управление.

Помимо лишения свободы, суд приговорил бывшего чиновника к выплате штрафа в размере 10 миллионов рублей и лишению права работать на госслужбе в течение трех лет.

Приговор пока не вступил в законную силу.