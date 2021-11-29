В Петербурге десять баров нарушили запрет на работу в ночное время

В Петербурге в ходе ночных рейдов выявили нарушения антиковидных правил в десяти барах и других заведениях общепита. Вопреки запрету, они принимали посетителей после 23:00.

Как сообщили в Смольном, всего было проверено 30 баров, кафе, кальянных и ночных клубов. Продолжали работать в ночное время заведения на улицах Рубинштейна и Пестеля, 4-й Советской, Воронежской и Садовой, на Коломяжском и Комендантском проспектах, а также в других местах.

Кроме того, в этих объектах общепита нашли другие нарушения - персонал не носил маски, не велись журналы термометрии и дезинфекции, отсутствовала разметка для соблюдения дистанции между посетителями.

На нарушителей возбуждены административные производства, им придется заплатить штраф.

Сотрудники следкома также приостановили работу одного из баров на улице Рубинштейна. В заведении изъяли алкогольную продукцию и кассовые аппараты, а помещение опечатали.

В Северной столице также проводятся дневные рейды по магазинам, кафе и другим местам оказания услуг. Из 130 таких точек нарушения были выявлены только в шести - это отсутствие QR-кодов и средств индивидуальной защиты у сотрудников.