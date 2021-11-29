В Петербурге косметолог по незнанию обезобразила пациентку

В Петербурге в Приморский районный суд передано уголовное дело в отношении директора косметологического кабинета, которая обезобразила свою клиентку.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Северной столицы, владелицу кабинета обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Директор косметологии работала, что называется, на себя, и самостоятельно проводила манипуляции.

При этом высшего медицинского образования у предпринимательницы не было, хотя таково требование законодательства.

Какое-то время директор успешно омолаживала клиенток. Но в марте прошлого года произошло ЧП - введение нитей для лифтинга одной из клиенток закончилось посттравматическим повреждением лицевого нерва. С юридической точки зрения такой характер травм относится к вреду здоровья средней тяжести. По факту лицо пациентки перекосило, оно оказалось обезображенным, причем, изменения, как говорят в объединенной пресс-службе судов Петербурга, необратимые.

По версии следствия, причиной стало введение под кожу петербурженки неустановленного препарата.