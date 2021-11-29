В Петербурге пьяный мужчина угнал каток и протаранил два автомобиля

В Красносельском районе Петербурга мужчина угнал дорожный каток и врезался на нем в две припаркованные машины.

Как сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области, инцидент произошел у дома 171 по проспекту Ветеранов. Пьяный нарушитель 1989 года рождения сел на каток, стоявший на улице, и поехал. По ходу движения он не справился с управлением и протаранил автомобили на стоянке. О пострадавших не сообщается.

Мужчину задержали дорожные рабочие, затем им занялись прибывшие на место сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения.