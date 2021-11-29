В Петербурге подведут итоги председательства РФ в Арктическом совете

Со 2 по 4 декабря в Санкт-Петербурге пройдет XI Международный форум "Арктика: настоящее и будущее", на котором будут подведены итоги председательства России в Арктическом совете за 2021 год, а также состоится ряд деловых встреч и дискуссий, посвященных международному сотрудничеству. Организатором форума выступает "Ассоциация полярников" (АСПОЛ).

"Арктический совет - это весьма успешный институт, благодаря которому стабильно развивается региональное сотрудничество, а обстановка в Арктике остается в целом благоприятной и предсказуемой", - сказал Антон Васильев, вице-президент АСПОЛ, председатель комиссии АСПОЛ по международному сотрудничеству, Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации.

Деловая программа форума включает 2 пленарных заседания и работу 52 дискуссионных площадок. На них обсудят цели и основные направления государственной и социальной политики РФ в Арктике, вопросы укрепления международного сотрудничества и сохранения культурного наследия народов Севера, приоритеты и направления деятельности крупных компаний в регионе, а также крупнейшие инфраструктурные проекты, как, например, развитие "Северного морского пути".

В Арктический совет помимо России входят США, Канада, Дания, Исландия, Финляндия, Швеция и Норвегия. На форуме ожидается присутствие официальных представителей из этих и других стран, а также крупных компаний, работающих в Арктическом регионе. Также на площадке Форума развернется масштабная выставочная экспозиция, на которой арктические регионы, компании, ведомства и институты представят свои достижения, проекты и технологии.