В Псковской области 287 населенных пунктов остались без света из-за снега

В Псковской области 287 поселков и деревень попали в зону отключения электроснабжения. Причиной стало налипание снега на провода, сообщает пресс-служба правительства региона.

В зоне блэкаута проживают более трех тысяч человек. Больше всего отключений пришлось на Печорский, Бежаницкий, Новосокольнический и Локнянский районы.

Над устранением последствий стихии работают 48 бригад электриков. Социальные объекты, такие как детские сады или фельдшерско-акушерские пункты, переводят на резервные источники питания.