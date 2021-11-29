В Великом Устюге детским группам запретили посещать вотчину Деда Мороза

Роспотребнадзор по Вологодской области ввел запрет на посещение детских туристских групп Великоустюгского района, где находится вотчина Деда Мороза. Об этом сообщает правительство региона.

Причина запрета - сложная эпидемиологическая обстановка. Детские группы не будут пускать в район в период новогодних и рождественских каникул.

При этом на индивидуальные группы запрет не распространяется. Родители с детьми смогут посетить вотчину в обычном режиме, правда, взрослых пустят на территорию по предъявлению антиковидных документов.

На территории посетители должны быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.