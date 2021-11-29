Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко посетил Грозный с рабочим визитом

Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посетил с рабочим визитом столицу Чеченской Республики- город Грозный.

Во время встречи с мэром Хас-Магомед Кадыровым были обсуждены вопросы дальнейшего взаимодействия в различных отраслях экономики и социальной сферы. Особое внимание в ходе встречи руководители уделили развитию сотрудничества в сфере культуры и туризма.

По словам Алексея Логвиненко, Ростов и Грозный имеют богатую историю, культурные традиции, и обмен опытом в этом направлении был бы полезен и выгоден обеим сторонам. Мэр Ростова-на-Дону выразил уверенность в том, что после этой встречи отношения между Ростовом и Грозным выйдут на новый уровень и принесут пользу обоим городам.

Ростов часто называют "Воротами Кавказа", в городе проживают представители 150 национальностей, чтя и сохраняя свои обычаи. В том числе действуют две общественные организации чеченцев. Они принимают активное участие в межнациональных фестивалях, спортивных соревнованиях и мероприятиях, нацеленных на патриотическое воспитание молодежи.